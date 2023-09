Konkurssien määrä kasvanut Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa konkurssien määrä on kasvanut 37 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Varsinais-Suomen Yrittäjien mukaan konkurssiin on tänä vuonna haettu 181 varsinaissuomalaista yritystä. Vauhti on kovinta koko Suomen mittakaavassa.

Vuodentakaiseen verrattuna merkille pantavaa on etenkin rakennusalan yritysten konkurssien määrän kasvu.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter pitää tilannetta huolestuttava. Varsinais-Suomen Yrittäjät kehottaakin vauhdittamaan julkisia rakennus- ja infrahankkeita.

– Rakennusalan ahdinko näkyy Varsinais-Suomessa, missä toimiala on pitkään toiminut yhtenä kasvun veturina. Pienillä ja keskisuurilla alan yrityksillä ei ole taloudellisia puskureita, joilla tätä monisyistä haastavaa tilannetta voitaisiin paikata, Munter sanoo tiedotteessa.

– Lapio on saatava rivakasti maahan ja valtion infrahankkeet ja kuntien julkisrakentaminen aloitettava etupainotteisesti.

Turun tunnin junaa koskevat päätökset on tarkoitus tehdä hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa myöhemmin. Ratainvestointia rahoitetaan valtion omistusta myymällä.

– Askelmerkit Turun tunnin junan osalta on kerrottava ripeästi, jotta investointeja saadaan liikkeelle ja maakunnalle näkymää tulevaisuuteen, Munter sanoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjät järjestää rakennusalan yrittäjille keskustelutilaisuuden 28.9. Turussa.