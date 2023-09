Shawn Huffin piakkoin 40-vuotinen elämä ja sen sisältämä koripalloura ovat oivallinen läpileikkaus monestakin asiasta. Niiden avainsanoja ovat monikulttuurisuus, koripallokulttuuri, näkyvyys ja toisaalta myös näkymättömyys.

Huff oli Suomessa julkisesti esillä noin joka toinen kesä läpi 2010-luvun. Tuolloin Susijengiksi profiloitunut Suomen miesten maajoukkue pelasi arvokisoissa.

Näkyvyyttä tuli myös heinäkuussa 2015. Susijengi, kapteeninaan Huff, osallistui koko ryhmänä Helsingin keskustassa järjestettyyn rasismin vastaiseen Meillä on unelma -mielenosoitukseen.

Uuden mielenosoituksen teema ja tapahtumapaikka oli sama viime sunnuntaina, noin kahdeksan vuotta myöhemmin. Näihin päiviin sattuu ajoittumaan myös Tommi Aition kirjoittaman teoksen Kapteeni – Shawn Huffin tarina (Minerva Kustannus) julkaisu.

Monikulttuurisuus konkretisoituu Huffin perheessä. Shawnin Leon-isä oli noin puoli vuosisataa sitten ensimmäisiä Suomessa pelanneita ulkomaalaiskoripalloilijoita. Shawn kertoo puolestaan tunteneensa itsensä lapsena ja nuorena Suomessa amerikkalaiseksi, yliopistovuosina Yhdysvalloissa suomalaiseksi.

Kun tähän pohdintaa ja koripallouraa on seurannut politiikkaan siirtyminen, oli kirjailijan näkemyksen mukaan kiinnostavia aineksia elämäkertaan jo hyvinkin runsaasti.

– Viime vuoden keväällä pohdimme Minervan Jorma Mahlasen kanssa, että kenestä kiinnostavasta urheilijasta ei ole vielä tehty kirjaa. Ei siinä sitten montaa minuuttia mennyt, kun tuli mieleen Shawn Huff, toteaa myös Salon Seudun Sanomiin kulttuuriarvioita säännöllisesti kirjoittava Aitio.

Kirjaprojekti alkoi runsas vuosi sitten, jolloin Susijengi valmistautui ensin MM-karsintoihin ja sittemmin EM-kisoihin.

– Ajankohta oli siinä vaiheessa hyvä, kun oli tiedossa Shawnin uran päättyminen EM-kisoihin. Lisäksi hän oli silloin jo Helsingin kaupunginvaltuutettu ja päättänyt ryhtyä eduskuntavaaliehdokkaaksi, Aitio mainitsee.

Koripallokulttuuri kulkee mukana sikäli, että 2020-luku on tuonut koripallon riittävän kiinnostavaksi lajiksi elämäkertoihin. Toki Hippo Taatila kirjoitti vuonna 2010 teoksen takavuosikymmenten heittäjä-ässästä Seppo Kuuselasta. Henrik Dettmannista on tehty kirjoja, ja hän on ollut myös itse aktiivinen kirjoittaja.

Susijengi-aikakauden pelaajat ovat sen sijaan tuotu kirjamarkkinoille aivan viime vuosina. Petteri Koposesta kirjoitettiin 2017 ja teos päivitettiin viime vuonna. Teemu Rannikon tarina saatettiin koviin kansiin vuonna 2021, Sasu Salinin 2022 ja Shawn Huffin siis 2023. Viime syksynä julkaistiin teos tuolloin noin parikymppisestä Awak Kuierista.

Lauri Markkasen elämästä kertova tekstituotanto lienee vasta alkutaipaleellaan.

– Tuosta listasta huomaa hyvin sen, millaiseen asemaan koripallo on Suomessa noussut. Huippupelaajien laatu ja määrä ovat kasvaneet niin, että aineksia kirjoja varten on olemassa, Aitio muistuttaa.

Huffin uraan liittyy kuitenkin vielä hyvin pitkälti myös näkymättömyys. Piti olla aikamoinen koripallon suurkuluttaja, jotta olisi pystynyt seuraamaan hänen pelejään tilastoja tarkemmin yliopistovuosina 2004–2008 tai suurinta osaa urasta ympäri Eurooppaa 2008–2019.

– Tämä kirja on toki varmasti antoisampi korisnörtille kuin sellaiselle lukijalle, jota koripallo ei välttämättä lähtökohtaisesti kiinnosta, Aitio myöntää.

– Toisaalta sinne urheilun joukkoon mahtuu esimerkiksi monenlaisia tarinoita. Shawnillakin on ollut valmentajana monenlaista enemmän ja vähemmän kahelia. Tämä ei siis millään pahalla todettuna, vaan pikemminkin päinvastoin. Menestyä voi niin monenlaisilla tavoilla, hän sanoo.

Korisnörtiksi tunnustautuu Aitio itsekin.

– 40 vuotta olen ollut lajin kanssa tekemisissä. Joka perjantai väännetään Vilppaan pappakoriksessa, ja syksystä lähtien aamut alkavat aina NBA-tulosten ja -tilastojen katsomisella. Koripallo on elämässä läsnä joka päivä, on se ajallisesti sitten minuutin tai kolme tuntia.