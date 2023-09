Punkkeja eli puutiaisia on parhaillaan liikkeellä todella paljon. Syynä tähän on kostea sää, joka on saanut punkit erittäin aktiivisiksi.

– Alkukesä oli kuiva ja kuuma, jolloin punkit vetäytyivät maaperään odottamaan suotuisampia olosuhteita. Moni saattoikin erheellisesti luulla, ettei punkkeja olekaan tänä vuonna niin paljon, sanoo professori Ilari Sääksjärvi Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä.

Sääksjärven mukaan elo–syyskuu on Varsinais-Suomen punkeille usein otollisinta aikaa nimenomaan kosteuden lisääntyessä.

– Lämmin ja kostea keli on punkille paras mahdollinen, hän sanoo.

Punkkihavaintoja tehdään Varsinais-Suomessa usein pitkälle loka- ja marraskuuhun. Yksittäisiä havaintoja voidaan tehdä leutoina talvina myös talvikuukausina.

– Varsinais-Suomessa tavataan tavallista puutiaista (Ixodes ricinus), joka on aktiivinen myöhään syksyyn asti. Muun muassa länsirannikolla tavattavan taigapunkin (Ixodes persulcatus) havainnot vähenevät selvästi näihin aikoihin, Sääksjärvi kertoo.

Punkkien määrää ja levinneisyyttä arvioidaan muun muassa Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin ylläpitämän Punkkilive-sivuston avulla. Kyseiselle sivustolle kuka tahansa voi ilmoittaa punkkihavainnoistaan.

– Vuosina 2021 ja 2022 punkkiliveen kirjattiin noin 80 000 havaintoa. Tänä vuonna 120 000 havainnon raja meni rikki jo elokuun puolivälissä, Sääksjärvi kertoo.

Viimeisen 30 päivän aikana Punkkiliveen on kirjattu ennätykselliset liki 20 000 havaintoa. Salon seudulta punkkihavaintoja on kirjattu sivustolle kesän aikana satoja.

Sääksjärven mukaan suuri havaintomäärä kertoo punkkien määrän kasvusta sekä siitä, että kansalaiset ovat löytäneet punkkikartta-palvelun.

– Punkkihavaintoja kerätään kansalaisilta, jotta pystymme edistämään puutiaisiin liittyvää tutkimustyötä, Sääksjärvi kertoo.

Sääksjärven mukaan ensimmäiset Punkkilive-sivuston materiaalia hyödyntävät tutkimukset ovat parhaillaan arvioitavana.

– Pystymme toivottavasti julkaisemaan ensimmäisiä tutkimustuloksia syksyn aikana, hän sanoo.

Punkkien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, ja niitä löytyy käytännössä kaikkialta Suomesta. Punkkien määrän kasvuun vaikuttaa moni asia, joista yksi merkittävimmistä on ilmastonmuutos, joka takaa puutiaisille otolliset olosuhteet.

Myös punkkien isäntäeläinten suuri määrä pitää punkkikannan elinvoimaisena. Punkkia levittävät miltei kaikki eläimet, mutta suurimmassa roolissa ovat jyrsijät, jäniseläimet sekä eritoten hirvieläimet. Esimerkiksi yhdessä peurassa saattaa olla parituhatta punkkia.

Salossa ensimmäinen puutiaisaivokuumetapaus

Salossa on tänä kesänä raportoitu ensimmäinen puutiaisaivokuume- eli TBE-tapaus. Myös Kemiönsaarella on ollut ainakin yksi TBE-tartunta.

– Somerolla ei ole ollut yhtään TBE-tapausta, kommentoi Tyksin infektiotautilääkäri Harri Marttila, kun häneltä kysyy, onko Salossa, Kemiönsaarella ja Somerolla ollut TBE-tartuntoja.

Paikkakuntakohtaisia lukumääriä ei kerrota julkisuuteen, mikäli tartuntoja on alle viisi. Marttilan vastauksesta voi siis päätellä, että Salosta ja Kemiönsaarelta on tänä kesänä kirjattu ensimmäiset TBE-tartunnat. Tartuntoja voi olla yhdestä neljään.

Tieto tartuntojen paikkakuntakohtaisista lukumäärästä saadaan vasta ensi vuonna, kun Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL julkaisee vuoden 2023 tilastotiedot infektiotautien osalta.

Tilastoihin merkitään potilaan asuinpaikka, joten tartunta on voitu saada jossain muualla kuin omalla kotipaikkakunnalla.

Punkit levittävät borrelioosia ja TBE-sairautta eli puutiaisaivokuumetta, joka voi pahimmillaan aiheuttaa aivotulehduksen. TBE-tapaukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti punkkikannan kasvun takia.

THL:n tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viime vuonna Suomessa kaikkiaan 124 puutiaisaivokuumetapausta. Tänä vuonna TBE-tartuntoja on kirjattu jo 123 kappaletta. Vielä 2000-luvun alussa TBE-tapauksia oli koko maassa vuosittain vain parikymmentä ja 1990-luvulla tilastoihin päätyi vain yksittäisiä tartuntoja.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella puutiaisaivokuumetapauksia oli viime vuonna 21, ja tänä vuonna tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu jo 15 tapausta.

– Meidän tiedoissamme Varsinais-Suomen TBE-luku on 17 eli tilasto laahaa hieman jäljessä, sanoo Marttila.

Marttilan mukaan TBE-tartuntoja tulee eniten loppukesällä.

– Sairastuneiden kokonaismäärä jäänee suurin piirtein samoihin lukemiin kuin viime vuonna. Trendi on kuitenkin ollut viime vuodet nouseva, hän sanoo.

Tähän mennessä eniten TBE-tartuntoja on tilastoitu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuonna 2017, jolloin sairastuneita oli peräti 24.

Salosta, Somerolta ja Kemiönsaarelta ei ole ilmoitettu THL:n rekisteriin lainkaan TBE-tapauksia vuoteen 2022 mennessä. Esimerkiksi Salon naapurikunnista Lohjalla TBE-tartuntoja on ollut neljän viime vuoden aikana 46 ja Raaseporissa 14.

Puutiaisaivokuumeelta voi suojautua rokotteella. Kolmesta rokotteesta koostuvan rokotesarjan saavat ilmaiseksi henkilöt, jotka asuvat vakinaisesti tai kesäasunnossa THL:n määrittelemillä riskialueilla. Salo ei kuulu näihin riskialueisiin.

Borrelioosia vastaan kehitetään parhaillaan rokotetta, mutta se ei ole vielä saatavilla.