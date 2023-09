Kovaa peliä Somerolla

Salkkari uutisoi lauantaina laajoista somerolaista tilitoimistoa koskevista epäilyistä. Yritykseen vastikään palkattu juristi oli huomannut epäselvyyksiä useiden toimiston asiakkaana olevien taloyhtiöiden tileillä. Hän oli ryhtynyt selvittämään sotkuja, jotka ovat toistaiseksi poikineet ainakin pari rikosilmoitusta (SSS 2.9.).

Lakimiehen mukaan on syytä epäillä, että rahaa on kadonnut vääriin taskuihin kymmeniä tuhansia euroja. Lisäksi tilitoimiston tilajärjestelyin on saatettu harhauttaa sekä taloyhtiötä että verottajaa.

Vastavalmistunut lakimies Juho Eloranta osoitti poikkeuksellista kansalaisrohkeutta ensinnäkin tutkimalla oman työnantajansa epäselvyyksiä ja toiseksi tulemalla asian kanssa julkisuuteen. Teollaan hän osoitti erityisen korkeaa ammattietiikkaa.

Salkkarin lauantaisen jutun myötä Somerolla onkin sitten riittänyt vilskettä. Eloranta sai heti maanantaina tuta, miten rehellisyydestä palkitaan. Työnantaja, jonka asioita hän oli tonkinut, näytti miehelle ovea ja tilasi poliisin varmistamaan, että hän poistuu yrityksen tiloista. Jo sitä ennen paikalle oli tilattu lukkoseppä vaihtamaan lukot firman oviin (SSS 5.9.).

Eloranta oli varmasti osannut varautua johonkin tällaiseen. Hän oli jo aiemmin tehnyt toimia todistusaineiston suojelemiseksi ja informoinut tilitoimiston asiakkaita mahdollisista vääryyksistä.

Tässä vaiheessa on syytä pitää mielessä, että yhtään rikosta ei ole vielä näytetty toteen. Poliisi aloittanee esitutkinnan asiasta ja vasta siinä vaiheessa väärinkäytöksistä epäillyistä tulee virallisia epäiltyjä.

Esitutkintakynnys on myös matalampi kuin syytekynnys. Ja mikäli asia etenee oikeuteen asti, lopullisen totuuden ratkaisee tuomioistuin. Siihen asti on syytä pitää kiinni syyttömyysolettamasta.

Mutta mikäli Elorannan epäilyt osoittautuvat todeksi, moni somerolainen on hänelle paljosta kiitoksen velkaa.