Kreikassa Magnesian alue sai vuorokaudessa niskaansa yli vuoden sateet – toistakymmentä ihmistä on kuollut myrskyissä Kreikassa, Bulgariassa ja Turkissa

Kreikassa Magnesian alueella on satanut vuorokauden sisällä 600–800 millimetriä vettä. Kreikan ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan sademäärä on suurempi kuin alueen koko vuoden sademäärä keskimäärin.

Kreikan lisäksi rankkasateita on koettu myös Bulgariassa ja Turkissa. Maiden viranomaiset ovat kertoneet yhteensä 14:stä myrskyyn liittyvästä kuolemantapauksesta.

Magnesia sijaitsee maan keskiosassa vuoristoisella alueella. Hurjasta sademäärästä kertoi toimittajille keskiviikkona Kreikan ilmastokriisiministeriön kriisinhallintatutkimuskeskuksen varapuheenjohtaja Dimitris Ziakopoulos, jonka mukaan ilmiö on ennennäkemätön maan säätilastossa. Tilastoja on kerätty Kreikassa vuodesta 1955 lähtien.

Myrsky, josta kreikkalaiset meteorologit käyttävät nimeä Daniel, on rusikoinut Kreikkaa maanantaista lähtien. Myräkän vaikutukset ovat kohdistuneet lähinnä Magnesian alueelle ja sen pääkaupunkiin Volosiin, joka sijaitsee noin 300 kilometriä pohjoiseen Ateenasta. Volosin läheisissä kylissä monet rakennukset ja tiet ovat uutistoimisto AFP:n paikalla olevan toimittajan mukaan kärsineet merkittäviä vahinkoja maanvyörymissä ja tulvissa.

Ilmastonmuutos lisää tulvia

Ennen rankkasateita Kreikassa nähtiin valtavia maastopaloja. Turkin Istanbulissa sateita edelsi erityisen kuiva kesä.

Myös Bulgariassa Mustanmeren rannikolle on osunut rankimmat sateet vuosikausiin. Kuolonuhreja on useita, ja lisäksi sateet ja ukkosmyrskyt ovat saaneet joet tulvimaan, mikä on vahingoittanut siltoja ja katkonut tieyhteyksiä.

Bulgarian pääministeri Nikolai Denkov on kutsunut myrskyä katastrofiksi ja sanonut, että rannikon maaston jyrkkyyden vuoksi tilanne on vaarallinen. Hänen mukaansa alueen turvaamiseksi tarvitaan pitkän tähtäimen ratkaisuja.

Tulvat ovat olleet harvinaisia Mustanmeren rannikolla, mutta ilmastonmuutoksen ja infrastruktuurin huonon kunnossapidon vuoksi niistä on tullut Bulgariassa yhä yleisempiä. Nyt myrskyalueella tuli paikallisen pelastuslaitoksen päällikön mukaan vuorokaudessa saman verran vettä kuin yleensä kuukausien aikana.

Ilmaston lämpenemisen myötä lisääntyvät rankkasateet yhdessä esimerkiksi kaupungistumisen ja maankäytön myötä aiheuttavat tulvien yleistymistä.