Kuutamoita, Eevoja ja kissoja – Salon Seudun Taideharrastajien näyttelyssä on esillä toista sataa teosta viikonlopun ajan

Salon Taiteiden Yän yltäkylläisyydestä toipuneet kulttuurinharrastajat voivat henkäistä syvään ja suunnata tänä viikonloppuna askeleensa kohti Sinistä taloa. Siellä esitellään lisää salonseutulaista luomisvoimaa yli sadan taulun ja noin parinkymmenen harrastajataidemaalarin voimin.

Taideharrastajien perinne on kasvanut kunnioitettavan mittaiseksi: viime vuonna yhdistys juhlisti jo 25. toimintavuottaan 24. yhteisnäyttelyllä. Nyt, kiitos koronatauon vuonna 2020, on vuorossa 25. jäsenten teoksia esittelevä yhteisnäyttely.

– Yhdistys on jatkanut toimintaansa aktiivisena. Kesällä kävimme Paimiossa Aallon parantolaa ja kesäteatteria katsomassa. Muurlassa vietimme maalauspäivää, jäsenistön näyttelyitä on ollut niin Ilolansalossa, Voimalassa, kaupungin lasten kulttuuritapahtumassa, ja naistenpäivän yhteydessä, Aila Franssila-Karskela kertoo.

Franssila-Karskela liittyi mukaan toimintaan kolmisen vuotta sitten ja aloitti tänä yhdistyksen vuonna puheenjohtajana.

Yli neljännesvuosisadan jo toimineeseen yhdistykseen on saatu viime aikoina mukaan uusiakin jäseniä. Silti keski-ikä on korkeahko.

– Kenties numeroissa, mutta henkisesti olemme nuorekkaita, innostuneita ja jaksamme yhä tehdä kaikenlaista muutakin kuin tahoillamme maalata. Tämä on myös yhteisöllistä toimintaa, sihteeri Irma Lahti sanoo.

Lahti iloitsee Taiteiden Yän kuutamo-teemaisen näyttelyn suosiosta Sinisen talon galleriassa. Idea kuutamo-teemasta tuli Eero Ekströmiltä, ja se poiki jäsenistöltä nelisenkymmentä kuutamo-aiheista taulua.

– Siellähän se superkuukin oli torstaina, pilvien takana. Oli mukava huomata, että hyvin suuri osa Taiteiden Yän kävijöistä oli nuorta väkeä, yhdistyksen pitkäaikainen aktiivijäsen Seija Kämäri lisää.

Viikonlopun näyttelyssä luodaan katsaus etenkin jäsenistön uudempiin töihin. Mukana on myös Pirjo Stormanin keramiikkaa, ja yhden osan muodostaa edesmenneen, yhdistyksen puheenjohtajana vuodet 2000–2002 toimineen Kaj Sundellin muistonäyttely.

Uusi puheenjohtaja Aila Franssila-Karskela on tutkiskellut töissään muun muassa naiskuvakäsityksiä kaikkien naisten kantaäiti Eevan kautta. Tähän nivoutuu myös käsite nimeltä juuret.

– Muotoilin Eevan historiaa, mikä on ollut jopa vähän rasite naiskuvalla. Töissäni loin Eevan, joka muistaa. Hän on vanha intiaanihahmo, shamaani, joka pääsee arkistoihin eläinten kautta. Toinen Eevani on lähtenyt Afrikasta, hän on nimeltään Malumma. Kolmas on uusi Eeva, jollainen haluan itsekin olla jonain päivänä, Franssila-Karskela kertoo.

Franssila-Karskelan mukaan juuriin liittyy aina tarinoita, oman elämän kokemuksia, ja osa niistä on semmoisia, joita voi ja pitäisikin mielessään muokata.

– Asioita, perinteitä ja mielikuvia voi muuttaa ja korjata. Olen siinä mielessä naisasianainen, Franssila-Karstela sanoo.

Salon Seudun Taideharrastajien jäsenmäärä on pysynyt melko vakiona, suurin piirtein seitsemässäkymmenessä.

– Toiminta jatkuu vakaasti, vakuuttaa sihteeri Irma Lahti.

Nuoremman polven mukaantulo on tuonut mukanaan somen, toistaiseksi ainakin Instagramin muodossa. Anne-Maj Sibelius on aloittanut jäsenistön töiden laittamisen Instan sivuille.

Salon Seudun Taideharrastajien yhteisnäyttely Sinisessä talossa 2.-3.9.2023 klo 12–18 (Rummunlyöjänkatu 2, Salo). Vapaa pääsy. Teoksia on myös myytävänä.