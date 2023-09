Labore ennustaa laihoja aikoja teollisuuteen ja rakentamiseen – vientimarkkinoiden epävarma tilanne painaa monella toimialalla

Työn ja talouden tutkimus Labore ennustaa vaikeita aikoja kaikille yksityisen sektorin päätoimialoille tänä ja ensi vuonna. Ongelmia aiheuttavat nopea inflaatio, korkojen nousu ja kansainvälisen talouden epävarmuus. Teollisuusalat kärsivät vientimarkkinoiden epävarmuudesta ja rakennusala asuntomarkkinoiden jämähdyksestä.

Labore ennakoi, että teollisuus supistuu tänä vuonna 1,3 prosenttia ja suurin alamäki nähdään metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden tuotos supistui viime vuonna 9,5 prosenttia, kun energiakustannukset ampaisivat nousuun ja puun tuonti Venäjältä loppui lähes kokonaan. Alamäkeen vaikutti myös alkuvuoden pitkä lakko paperiteollisuudessa.

Paperin kysyntä on heikentynyt merkittävästi jo pitkän aikaa, samalla kun tuotantokustannukset ovat nousseet. Paperin tuotantokapasiteettia on viime vuosina vähennetty tuntuvasti. Labore ennakoi metsäteollisuuteen tänä vuonna 3,3 prosentin laskua ja ensi vuodelle pientä, 0,3 prosentin kasvua. Tämän ja ensi vuoden aikana metsäteollisuuteen on tulossa merkittäviä kapasiteettia parantavia investointeja.

Metalliteollisuuden sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden näkymät ovat valoisammat, joskaan kummallakaan alalla tuotanto ei ole palautunut finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Laboren mukaan metalliteollisuuteen on luvassa tänä vuonna 1,5 prosentin kasvu volyymiin ja ensi vuodelle 0,2 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvaisi tänä vuonna 1,1 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia.

Rakentamisen näkymät ovat Laboren ennusteen mukaan synkät. Odotus on, että volyymi supistuu tänä vuonna kolme prosenttia ja ensi vuonna 0,5. Rakennusalan ahdinko näkyy välillisesti myös muun muassa metsäteollisuudessa ja tukkukaupassa. Kehnoimmat näkymät ovat asuntorakentamisessa, mutta korjausrakentamisen ja toimitilarakentamisen tilanne näyttää valoisammalta.

Kuluttajien varovaisuus näkyy palvelualoilla

Joillakin palvelualoilla on valoisammat näkymät, mutta toiset kärsivät kuluttajien ostovoiman heikentymisestä. Matkailu- ja ravitsemusala sai viime vuonna vauhtia pandemian väistyessä, mutta tänä ja ensi vuonna tahti hidastuu. Sekä matkailu- että ravitsemusalaan vaikuttaa ostovoiman heikentyminen, kun korkeiden korkojen ahdistamat kuluttajat harkitsevat rahankäyttöään entistä tarkemmin.

Kevään suhdanne-ennusteessaan Labore arvioi Suomen talouden supistuvan 0,2 prosenttia tänä vuonna ja nousevan yhden prosentin ensi vuonna. Tämän vuoden ennuste on Laboren mukaan edelleen pätevä, mutta ensi vuoden kasvutahti saattaa jäädä vielä jonkin verran heikommaksi.

Toimialaennusteen tilasivat Laborelta Ammattiliitto Pro, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Paperiliitto, Raideammattilaiset JHL, Rakennusliitto ja Rautatiealan unioni RAU.

Nina Törnudd