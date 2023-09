Lakimies väittää: isännöitsijä tehtaili petoksia Somerolla – taloyhtiöiltä rahaa tilitoimistolle

Somerolainen tilitoimisto on saattanut siirtää useiden isännöimiensä taloyhtiöiden rahoja perusteettomasti omalle tililleen. Yrityksen epäillyt väärinkäytökset alkoivat paljastua kesän mittaan, kun yritykseen isännöitsijäksi palkattu lakimies Juho Eloranta huomasi merkittäviä epäselvyyksiä asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidoissa.

– Totesin, että useiden taloyhtiöiden tileiltä puuttuu kymmeniä tuhansia euroja.

Suorien tilisiirtojen takana ei ole todellisia eikä tekaistuja laskuja. Siirtojen selitykseksi on saatettu merkitä ”lainamaksu” tai ”oikaisu”. Aina viitettä ei ole merkitty lainkaan.

Paljastuneet epäselvyydet täyttävät Elorannan näkemyksen mukaan kirjanpitorikoksen, törkeän kavalluksen ja törkeän petoksen tunnusmerkistön. Hän tiedotti viime viikolla väärinkäytöksistä noin pariakymmentä taloyhtiötä. Jo torstaina kymmenen taloyhtiötä lakkautti paikallisessa pankissa isännöitsijän tilinkäyttöoikeudet ja irtisanoi isännöintisopimuksensa.

Juho Eloranta on tähän mennessä tehnyt poliisille kaksi rikosilmoitusta selville saamistaan asioista. Toinen rikosilmoitus koskee kolmea asunto-osakeyhtiötä, joilta on viety rahaa. Huhtikuussa isännöitsijä siirsi yrityksensä pankkitilille Asunto Oy Someron Järvipellolta 15 000 euroa. Kesäkuussa hän siirsi Asunto Oy Someron Lastutieltä 4 900 euroa ja Asunto Oy Someron Jokipuistolta 1 700 euroa.

– Lastutieltä viety summa oli maksettu välittömästi Somerolla toimivalle yhdistykselle, joka on pitkään ollut maksukyvytön ja perintämenettelyjen kohteena. Isännöitsijä pyörittää kirjanpitäjänä sen toimintaa, Eloranta kertoo.

Jokipuistolta siirretyt rahat on puolestaan maksettu palkkana ihmiselle, joka ei Elorannan mukaan ole ollut tilitoimistossa töissä.

Toisessa rikosilmoituksessa vahingonkärsijänä on taloyhtiö, jolle on kertynyt mittava tappio perimättä jätetyistä yhtiövastikkeista.

Tilitoimisto on vuokralla liiketilassa, jonka toinen tilitoimistoyrittäjistä omistaa. Elorannan mukaan tämä ei ole maksanut taloyhtiölle vastikkeita yli neljään vuoteen eli rästissä on yli 20 000 euroa. Toinen tilitoimistoyrittäjistä on taloyhtiön isännöitsijä. Hän on jättänyt perimättä yhtiökumppaninsa vastikkeita lokakuusta 2019 lähtien, eikä ole tiedottanut taloyhtiön hallitukselle vastikerästeistä.

Eloranta toteaa tutkintapyynnössä, että isännöitsijä on erehdyttänyt sekä taloyhtiön hallitusta että toiminnantarkastajaa uskomaan, että vastikerästeistä on vastuussa talossa aiemmin vuokralla ollut ja konkurssin tehnyt yritys.

Eloranta huomauttaa, että liikehuoneiston omistava yhtiökumppani ei suinkaan ole ollut maksukyvytön, koska tilitoimisto on maksanut hänelle toimistosta yli 33 600 euron vuosivuokraa. Someron vuokramarkkinoilla tilavuokra todellinen suuruus olisi Elorannan mukaan noin 10 000 euroa vuodessa.

– Taloyhtiö ei kärsi siitä, sillä se on yrityksen sisäistä kirjanpitoa. Siinä menettäjänä on verottaja.

Juho Eloranta kertoo taloyhtiön tilin olleen heinäkuussa tyhjä. Silloin isännöitsijä pyysi Elorantaa todistamaan taloyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjan otteen tililimiitin nostamiseksi.

Pöytäkirjajäljennösten oikeaksi todistaminen on rutiinitoimintaa, joten Eloranta ei aluksi kiinnittänyt asiaan suurempaa huomiota. Myöhemmin ilmeni, että pöytäkirjan ote koski 20 000 euron pankkilainan ottamista tililimiitin noston sijaan.

– Asunto-osakeyhtiölain mukaan lainaa ei voi edes ottaa hallituksen päätöksellä, vaan siitä päättää yhtiökokous.

Eloranta sanoo, ettei tiedä, pidettiinkö kyseisen taloyhtiön kokousta todellisuudessa lainkaan. Tutkintapyynnössä hän kertoo, että isännöitsijä vie kokouspöytäkirjakansiot työpaikalta joka päivä kotiinsa, vaikka muut kansiot säilytetään toimistolla.

Helsinkiläinen Juho Eloranta valmistui oikeustieteellisestä toukokuussa ja sai heti töitä somerolaisesta tilitoimistosta. Se tarvitsi muualle töihin lähteneen tilalle uuden isännöitsijän. Työpaikka Salon seudulla kiinnosti juristia, joka mökkeilee Salossa ja kulkee nyt sieltä töihin Somerolle.

Yrittäjät ovat nyt tietoisia Elorannan tutkimuksista, mutta toistaiseksi hän on saanut jatkaa työtään.

– Tunnelma on kieltämättä vähän jäykkä, hän kuvailee.

Salon Seudun Sanomat on nähnyt asiaan liittyviä tiliotteita ja poliisille tehdyt tutkintapyynnöt.

SSS tavoitti väärinkäytöksistä epäillyn isännöintiyrittäjän, mutta tämä ei halunnut kommentoida tapausta lehdessä.