Liike Nyt on suivaantunut maakunnallisten avainpaikkojen menetyksestä Laura Riskin loikkauksen takia.

Salolainen Riski ilmoitti elokuussa siirtyvänsä kokoomuksen riveihin. Hänen ansiostaan kokoomuksen aluevaltuustoryhmä kasvoi 20-henkiseksi.

Puolueiden välisissä neuvotteluissa Liike Nyt sai paikan pelastuslautakunnassa. Laura Riski istuu myös lautakunnassa, eikä aio luopua siitä.

– Ryhmä ei ole kovinkaan hyvillään päätöksestä. Meitä oli 26 ihmistä keräämässä ääniä aluevaaleissa, ja markkinointirahaakin käytettiin jonkin verran. Emme me olleet rahoittamassa kokoomuksen vaalimainontaa, Liike nytin salolainen kaupunginvaltuutettu Mika Nummenpalo harmittelee.

Liike Nytin toiminta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallinnossa on ollut vahvasti salolaisten varassa. Laura Riskin varavaltuutettu on ollut salolainen Satu Paananen, ja Nummenpalo on ollut toinen varavaltuutettu.

Nummenpalon mielestä nykytilanne on yksinkertaisesti hölmö. Laura Riski istuu Liike Nytin paikalla lautakunnassa, mutta tekee politiikkaa kokoomuksen riveissä.

– Siellä on mustaa valkoisella, että se on meidän puolueemme paikka, Nummenpalo muistuttaa. Hän sanoo kyselleensä paikan perään myös kokoomuksen piirin johdolta saamatta vastausta.

Kokoomuksen Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Juha Rantasaari vahvistaa saaneensa Nummenpalolta postia. Hän sanoo välittäneensä sen Varhan hallintojohtajalle Jari-Pekka Tuomiselle, jotta tämä vastaisi Nummenpalolle.

– Lainsäädäntö lähtee siitä, että on asianosaisen henkilön asia ilmoittaa itse, jos haluaa erota toimielimestä. Olen kysynyt tähän vahvistusta Tuomiselta ja olen tiedottanut myös Riskiä.

Juha Rantasaari korostaa, ettei hänellä ole pahaa tahtoa Liike Nytiä kohtaan.

– Tämä ei ole nyt kokoomuksen asia eikä Liike Nytin asia. Tämä on Laura Riskin omissa käsissä.

Laura Riski sanoo niin ikään varmistaneensa Jari-Pekka Tuomiselta, miten hänen kuuluu toimia luottamuspaikkojensa kanssa siirtyessään kokoomukseen.

– Totta se on. Tämä on minun henkilökohtainen päätökseni eikä kokoomuksen asia. En ole nyt aikeissa erota lautakunnasta. Valtuustossa jatkan kokoomuksen ryhmässä, Riski kertoo.

Hän korostaa, ettei toivo Liike Nytille mitään pahaa.

Varhan hallintojohtaja Jari-Pekka Tuominen vahvistaa, että Rantasaari ja Riski ovat oikeassa.

– Juridisesti se menee näin. On tietysti poliittisia herrasmiessopimuksia, joissa on sovittu toisin, mutta niissä Varha ei ole osapuoli.

Tuomisen mukaan Laura Riski on valittu pelastuslautakunnan jäseneksi.

– Jos hän ei aio erota, ei ole meidän virkamiesten asia puuttua tähän.