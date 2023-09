Tällä salolaisella pyörätiellä tarvittaisiin jollaa tai sukelluspukua – ”Luulimme, ettei sama toistuisi sataan vuoteen, mutta luonto voitti”

Vesi alkoi valua Mahtinaisentien kevyen liikenteen alikulkuun pelloilta viime viikon maanantain rankkasateen aikana. Vettä ryöpsyi tuolloin taivaalta Salossa 50–63 millimetriä yhden vuorokauden sisään – seitsemänneksi eniten Suomessa, Kärkän mittausaseman mukaan.

Määrä oli liikaa peltojen keskelle kaivetun alikulun pumpuille: vesi nousi, saavutti alikulussa olevan sähkökeskuksen, sulakkeet ja muut sähkölaitteet kärähtivät ja pumput sammuivat. Vesi jatkoi nousuaan ja alikulusta tuli pieni lampi, sen betonista kattoa myöten.

Mahtinaisentien alikulku on ollut veden vallassa ja poissa käytöstä – ilman sukellusvälineitä omaavilta kansalaisilta – nyt jo yli viikon.

– Pumput on mitoitettu normaaliin oloihin, ja kun sähkökeskus kastuu, peli on menetetty, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen Kyösti Reinikka.

Reinikan mukaan uppopumppuja ruokkiva sähkökeskus jäi nyt veden alle toistamiseen. Edellinen kerta tapahtui meriveden ollessa hyvin korkealla kevättalvella 2020.

– Urakoitsija on jo tehnyt alustavat suunnitelmat sähkökeskuksen siirtämiseksi ylemmäs, muutama kymmenen metriä alikulun penkan päälle, Reinikka kertoo.

Reinikan mukaan edellisellä kerralla ajateltiin, etteivät vastaavat, poikkeukselliset rankkasateet toistu kuin kerran sataan vuoteen. Jo tuolloin alikulun lähellä ojia pengerrettiin, mutta sähkökeskusta ei siirretty.

– Luonto voitti. Nyt yritetään uutta konstia, Reinikka sanoo.

Mahtinaisentien alikulku on ely-keskuksen tienpidon aluevastaava Petri Suomen mukaan haastava paikka. Alikulkua ympäröivät alavat pellot, ja jossain vaiheessa niiden imukyky loppuu.

– Maa on niin märkää, ettei se ime vettä, ja vain pumpuilla voidaan pitää alikulku kuivana. Pumppuja ei ole mitoitettu ääriolosuhteita varten. Maksaisi kauheasti, jos kaikki mitoitukset tehtäisiin ääriolosuhteiden mukaan, Petri Suomi sanoo.

Alikulku on tarkoitus vapauttaa vedestä ja korjata paremmaksi heti, kun uudet tarvikkeet tulevat.

– Urakoitsija on toiveikas, että uudet laitteet tulisivat jo tällä viikolla. Niitä ei ole löytynyt koko maasta, sillä tulvat ovat aiheuttaneet ongelmia länsirannikolta Pirkanmaalle. Sen tarkempaa aikataulua ei nyt pysty sanomaan, ely-keskuksen Kyösti Reinikka sanoo.

Reinikan mukaan tilanne on kevyen liikenteen kannalta hyvin hankala, mutta alikulun pitäminen siirrettävien uppopumppujen kanssa avonaisena ei ole toimiva vaihtoehto sekään.

– Tulisi kamalan kalliiksi pitää yllä 24/7-päivystystä pumppuja valmomassa. Jos soveltuvia pumppuja olisi ylipäätään juuri nyt edes saatavilla, Reinikka sanoo.

Alikulussa vellova vesi ei Reinikan mukaan aiheuttane muita kuin tilapäisiä liikenteellisiä ongelmia. Alikuluun asennetut uppopumput saadaan toimimaan, jahka niille voidaan taas syöttää sähköä.

Toistuvia ongelmia alikulkujen kanssa

Mahtinaisentien alikulkujen ja veden kanssa on kamppailtu aiemminkin. Joulukuussa 2019 Karjaskylänkadun alikulku täyttyi. Yksi autoilijakin ajoi vesiansaan, jonka syvyys osoittautui riittäväksi: kuraveteen hyytynyt auto piti hinata pois.

Tuolloin Karjaskylänkadun ali kulkeva siltarumpu ei ehtinyt vetää pellolta tulvivaa vettä riittävästi ja vesi alkoi valua alikulkuun ojaa pitkin, eikä alikulussa oleva pumppukaan ehtinyt tyhjentää tulvavettä riittävän nopeasti.

Kolme kuukautta myöhemmin helmikuussa 2020 puhaltanut Dennis-myrsky sekä rajut sateet aiheuttivat monenlaista vahinkoa. Perniöntien alikulku Perniön asemalla täyttyi vedestä. Lisäksi Salossa Mahtinaisentien alitse menevä Karjaskylänkatu ja Mahtinaisentien alitse menevä kevyen liikenteen väylä olivat poissa käytöstä jonkin aikaa. Dennis nostatti vettä myös Vuohensaarentielle, jolle noussut vesi toi tullessaan runsaasti ruokoa, jota vedettiin syrjään kaivinkoneella. Lisäksi vesi katkaisi teitä Perniössä sekä muun muassa Vaskiolla.

Lisää sateita saatiin vain muutama päivä Denniksen jälkeen ja ongelmat toistuivat.

Helmikuun 2020 tulvissa hajosi Karjaskylänkadun alikulussa oleva uppopumppu ja jälkisiivouksessa havaittiin rumpuputken olleen osittain tukossa sinne kulkeutuneen soran takia.

Toistuviin tulviin puututtiin Karjaskylänkadun alukulussa maaliskuussa, jolloin kaupunki asennutti tien alle toisenkin 800 millisen runkoputken. Remontin yhteydessä myös ylärinteen puoleisia ojia syvennettiin.