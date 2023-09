Median keskittyminen pitää sisällään riskejä, joista pitäisi puhua enemmän

Median keskittyminen jatkuu. Tiistaina julkistettiin kauppa, jossa Sanoma-konserni ostaa perinteisen raumalaisen Länsi-Suomen ja sen kyljessä kaupunkilehti Raumalaisen.

Vastaavat uutiset ovat olleet verrattain yleisiä suomalaisessa mediakentässä viime vuosina. Etenkin Sanoma tuntuu olevan – taloustermein ilmaistuna ­– aktiivinen markkinalla. Vuonna 2020 Sanoma osti Alma Medialta tamperelaisen Aamulehden ja reilut kymmenen pienempää lehteä.

Suomi on matkalla tilanteeseen, jossa journalismin kenttä on yhä tiukemmin muutaman suuren toimijan näpeissä. Yle on tietenkin valtion ylläpitämä jättiläinen. Kaupallisella puolella sitä vastaa Sanoma, joka julkaisee muun muassa Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Se omistaa myös STT:n, jonka asiakkaita ovat lähes kaikki kotimaiset mediat. Kolmantena isona toimijana tulee Keskisuomalainen, joka julkaisee maakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä.

Viime aikoina monet maakunnalliset ja alueelliset sanomalehdet ovat ilmoittaneet ilmestymispäivien karsimisesta. Sillä on kerrannaisvaikutuksia mediamaisemaan laajemminkin, mikä tiedostetaan myös Sanomatalossa. Helsingin Sanomia jaetaan usein alueellisten jakeluyhtiöiden kautta. Jos alueen sunnuntaijakelu loppuu, ei pyhäpäivän Hesarikaan tupsahda postilaatikkoon.

Uusimmalla ostoskierroksella Sanoma hamuaa jalansijaa myös Lounais-Suomessa. Alma-kaupan myötä se sai jo haltuunsa raisiolaisen Rannikkoseudun ja porilaisen Satakunnan Kansan. Pari vuotta sitten HS perusti Turkuun oman toimituksensa.

Salon Seudun Sanomat kuuluu muun muassa Turun Sanomia julkaisevaan TS-Yhtymään. Konsernilla on myös vahva paikallislehtiverkosto eri puolilla Varsinais-Suomea.

Sanoman uusinta kauppaa perusteltiin sillä, että digitaalinen liiketoiminta vaatii tulevaisuudessa merkittäviä investointeja, jolloin leveistä hartioista on hyötyä. Tämä on totta.

Journalismi siirtyy verkkoon, jossa kehitys on huiman nopeaa. Lähivuosina tekoäly tulee muuttamaan sekä uutisten tekemisen että kuluttamisen tapoja tavoilla, joita ei vielä edes tiedetä.

Yleisöt ovat yhä enemmän pirstaloituneet eri kanaviin. Perinteinen paperilehti ei ole katoamassa mihinkään, mutta osa lukijoista on siirtynyt verkkolehtien lukijoiksi tai tyystin toisten alustojen käyttäjiksi. Toimitusten on seurattava perässä, oltava läsnä yhtä aikaa monessa paikassa ja samaan aikaan monella tavalla.

Paikallisen journalismin säilymiselle on elintärkeää pysyä kehityksen kelkassa.

Tällaisessa tilanteessa omistusten keskittyminen on luonnollista, muttei ongelmatonta. Oireellisesti aiheesta on keskusteltu julkisesti verrattain vähän. Toimittajakunnan keskuudessa se kyllä puhuttaa.

Ongelmia syntyy silloin, jos keskittyminen heikentää moniäänisyyttä tai näivettää paikallisia toimijoita suuren yksikön aluetoimituksiksi. On vähintäänkin syytä tiedostaa, millaisia riskejä liittyy siihen, että yksi toimija hallitsee useiden eri viestinten pääkanavia ja saa sitä kautta valtaa määritellä julkisuuden agendaa.

Yhteistyön oheen tarvitaan myös kilpailua, omaleimaisuutta ja erilaisia näkökulmia.