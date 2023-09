“Paikallisen pankin asenne on tehnyt isännöintisotkun selvittämisen lähes mahdottomaksi” – tili- ja laskutiedoista pyydetään tuhansien eurojen palvelumaksuja

Somerolaisten asunto-osakeyhtiöiden asioita selvittävä lakimies Juho Eloranta antaa kovaa kritiikkiä Someron Säästöpankille. Eloranta sanoo pankin asenteen vaikeuttavan niin taloyhtiöiden asioiden hoitoa kuin epäselvyyksien selvittämistä.

– Tiliotteiden ja laskutietojen saaminen on todella hankalaa, mikä on hyvin surullista. Suurin osa mahdollisten talousrikosten kohteeksi joutuneista taloyhtiöiden asukkaista on Someron Säästöpankin asiakkaita. Luulisi, että pankki haluaisi suojella omia asiakkaitaan, Eloranta huomauttaa.

Eloranta nostaa esille myös pankin hinnoittelun:

– Viiden vuoden tiliotteista ja laskutiedoista on pyydetty tuhansien eurojen palvelumaksuja. Todella outoa, sillä voisi toivoa, ettei pankki haluaisi omalla toiminnallaan vaikeuttaa näin monia somerolaisia koskevien kavallusepäilyjen selvittämistä.

Eloranta toteaa, että Lounaismaan Osuuspankin puolella hänellä ei ole ollut ongelmia eivätkä taloyhtiöiden edustajatkaan ole niistä hänelle kertoneet.

– Osuuspankissa sähköinen aineisto on asiakkaalle huomattavasti helpommin saatavilla.

Elorannan esille nostamat epäkohdat saavat vahvistuksen taloyhtiöiltä. Mahdollisten kavallusten kohteeksi joutuneen asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja haluaa kommentoida Someron Säästöpankin toimintatapaa nimettömänä, koska joutuu edelleen käymään neuvotteluja pankin kanssa. Hän sanoo selvitystyön olleen todella vaikeaa.

– Ensin alkuun annettiin ymmärtää, että saisimme viiden vuoden tiliotteet sekä tiedot saapuneista ja lähteneistä laskuista kohtuullisen nopeasti. Hinnaksi arvioitiin 500–600 euroa.

Pankista otettiin pian kuitenkin uudelleen yhteyttä.

– Meille kauhisteltiin työmäärää ja kerrottiin, että työ veisi viisi päivää ja tuntitaksa olisi 80 euroa. Tuolla hinnalla maksu olisi yli 3 000 euroa, puheenjohtaja kertoo.

Puheenjohtaja ihmettelee paikallisen pankin linjausta.

– Pyydämme nimenomaan omia tietojamme, jotka meidän on pakko saada, jotta voimme selvittää, mitä on tapahtunut. Someron Säästöpankin asenne on tehnyt selvitystyön lähes mahdottomaksi. Tässä tilanteessa luulisi pankin joustavan ja tulevan reilusti vastaan myös palvelumaksuissa, niin monia ihmisiä koskettavista rikosepäilyistä on nyt kyse, hän huomauttaa.

Someron Säästöpankin pankinjohtaja Joni Rintamaa sanoo olevansa tietoinen ongelmasta.

– Olemme sopineet, että voimme neuvotella hinnoista asunto-osakeyhtiöiden kanssa. Pankki voi tulla vastaan, mutta maksun pitää kattaa meidän työkustannuksemme. Tuntien ilmaista työtä emme voi luvata, Rintamaa toteaa.

Rintamaan mukaan ongelmana on se, että tiliotteet ovat konekielisiä ja sisältävät viitesuorituksia.

– Meidän täytyy hakea kaikista suorituksista maksaja- ja muut tiedot, jotta niiden sisältöön pääsee tarkemmin käsiksi. Tämä työ on käsityötä ja vaatii aikaa.

Lounaismaan Osuuspankin asiakkuusjohtaja Juho Pettersson kertoo, että hänen tiedossaan ei ole osuuspankista ongelmia, jotka liittyisivät taloyhtiöiden tiedonsaantiin.

Juho Elorannalla on ollut vaikeuksia saada itselleen myös asunto-osakeyhtiöiden tilien käyttöoikeuksia.

– Myös nämä vaikeudet koskevat nimenomaan Someron Säästöpankkia. Pankissa ei ole hyväksytty hallituksen pöytäkirjoja, koska kaupparekisterissä on vääriä tietoja. Osuuspankissa asiat ovat hoituneet, Eloranta huomauttaa.

Salon Seudun Sanomat uutisoi aiemmin (SSS 7.9.), että kohutoimiston isännöimien asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on runsaasti virheitä. Useiden taloyhtiöiden hallitustietoja ei ole päivitetty vuosiin.

Eloranta isännöi tällä hetkellä 21 taloyhtiötä. Niistä vain kolmen tiedot olivat kaupparekisterissä oikein.

– Taloyhtiöiden laskuja pitäisi päästä nopeasti maksamaan. Pankin asenne on sama kuin jos minulta varastettaisiin lompakko henkilötodistuksineen ja poliisi sanoisi, ettei voi tehdä rikosilmoitusta ilman henkilötodistusta.

Rintamaa huomauttaa, että hallituksen pöytäkirjalla tilinkäyttöoikeudet pitäisi saada kuntoon myös säästöpankissa kaupparekisterin vääristä tiedoista huolimatta.

– Kaupparekisterin tiedothan päivittyvät viiveellä.