Olen saanut palautetta siitä, miksi Salon urheilukentän moukarihäkkiin ei saada verkkoa. Sitä on jo vuosi sitten pyydetty. Nyt urheilijat joutuvat kulkemaan Perttelin urheilukentälle, jossa on hiekka-alusta. Onko tässä kyseessä nurmikonsäästötoimenpide, ettei tule kuoppia nurtsiin, vai mikä kiikastaa?

Tosin ei Salossa ihan Ståhlin mittaisia heittoja heitetä, mutta pitäisi antaa edes mahdollisuus, koska moukarihäkki on urheilukentällä. Ellei verkkoa tule, viekää koko häkki pois.

Toinen asia, johon olen kiinnittänyt huomiota, on jäähallin jäänhoitokone. Se ajaa kevyen liikenteen alueella ilman vakuutusta.

Jos jotain sattuu kaupunki on vastuussa. Asiasta on huomautettu jo monta kertaa. Kaupunki on maksumiehenä, jos vahinko sattuu.

Salon urheilupaikat ovat Suomen hienoimpia, mutta täällä mennään liikaa erään jalkapallojoukkueen pillin mukaan.

Vielä lopuksi muistutan, että yhteiset tilat, kuten esimerkiksi kahvio pitää myös hoitaa pelien jälkeen siistiksi. Siitäkin on tullut palautetta.

Avaan keskustelun, koska viesteihini ei vastata ja toivotan reilua ja mukavaa syksyä urheilun parissa.

Simo Vesa

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Salon Jääliikuntahalli Oy:n hallituksen pj.

Salo