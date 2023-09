Mitä suomalaisille jäi mieleen kotimaisesta jääkiekkokaudesta 2008–09? JYP voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa, mutta laajemmassa mitassa ikimuistoisin taistelu käytiin sarjataulukon toisessa päässä.

Juhani Tammisen luotsaama Mestiksen mestari Vaasan Sport ahdisti liigakarsintoihin ajautuneen Porin Ässät maalin päähän Mestiksestä. Ässät säilytti sarjapaikkansa voitoin 4–3, mutta toiseksi korkeimman sarjatason silloinen kiinnostavuus ja liigakarsinnat olivat varteenotettava vaihtoehto pääsarjan seuraamiselle.

Mitä tuosta on jäljellä? Karsintoja pelattiin vielä neljällä seuraavalla kaudella, mutta Sport, Jokipojat ja Jukurit pystyivät vain hetkittäin horjuttamaan liigavastustajiaan. Sport nousi liigakartalle 2014 kabinetin kautta. KooKoo ja Jukurit seurasivat perässä.

Nyt Liiga on jälleen tilanteessa, jossa huomio uhkaa kiinnittyä muualle, kun kotimaiselle kiekkokartalle palaava Helsingin Jokerit on ollut puheenaihe.

Onko Jokerien paluun aiheuttamaan pöhinään kiinnitetty huomiota Liigan toimistolla?

– Keskitymme kauden avaukseen ja olemme täällä tänään sitä varten. Odotan huippukautta. Viime kevät osoitti sen merkkejä, Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen väisti kysymyksen maanantaina Liigan avaustilaisuudessa.

– Minusta on positiivinen asia, että jääkiekon ympärillä on positiivista energiaa. Sarjatasosta riippumatta. Nämä tukevat toisiaan, hän jatkoi.

Mestis-avaus on erikoistapaus

Kiekko-Espoo ja Jokerit kohtaavat parin viikon päästä Mestiksen runkosarjan avausottelussa Espoossa. Ottelu on loppuunmyyty, ja Mestiksen yleisöennätys kirjataan uusiksi.

Espoon areenan kapasiteetti jääkiekko-otteluissa on 6 982. Moisen yleisömäärän kasaamisessa riittää tekemistä monella liigajoukkueellakin, ja 15 liigajoukkueesta 11:n kotipelipaikka on kapasiteetiltaan pienempi kuin Espoossa.

– Se on mahtava asia, että pääkaupunkiseudulla on tällainen ottelu ja tällainen vastakkainasettelu, mutta siitä on matkaa siihen, että areena myydään täyteen 30 ottelussa, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä muistutti.

Jokerien liigarinkiin vuosituhannen alussa maalivahtina kuulunut Niemelä ei pane pahakseen, vaikka Jokerit ja Mestis ovat olleet Liigan sijaan puheenaiheina.

– Ei välttämättä huono asia ollenkaan. On hienoa, että lätkästä puhutaan.

– Minusta on tosi hienoa, että Mestiksestä puhutaan aiempaa enemmän. Lähtökohta on se, että Jokerit on vanha suomalainen suurseura, joka on ehdottomasti mahtavaa saada mukaan kotimaiseen jääkiekkoon. Toivon, että se tarina rakentuu terveelle pohjalle, eikä lähdetä liikaa höökimään etukäteen. Antaa tekojen puhua puolestaan, Niemelä paalutti.

Painetta on tullut

Liigakarsinnat on pelattu viimeksi 2013, eikä seuraavia ole näköpiirissä. Jokerien lisäksi Kiekko-Espoolla on suunnitelmansa Mestistä kirkkaampiin valoihin palaamisen suhteen.

Onko alhaalta tullut painetta, että Liiga pitäisi avata?

– Onhan sitä jo tullut, ja olemme nähneet julkisen keskustelun. Osakkaat jatkavat viime kauden aikana tehtyä työtä, ja jossain vaiheessa siihen palataan, toimitusjohtaja Pulkkinen muotoili.

Ässien kapteeni Jesse Joensuu edusti pitkään Jokereita KHL:ssä ja on avoimien sarjojen puolella.

– Edustin Jokereita niin kauan, että Suomessa se on minun seurani Ässien jälkeen. Olen todella iloinen, että Jokerit on saatu takaisin suomalaiseen sarjajärjestelmään. Toivoisin, että heidät saataisiin pelaamalla Liigaan mahdollisimman nopeasti.

Jokerit pelaa kotiotteluistaan osan Helsingin jäähallissa ja osan Keravan jäähallissa. HIFK:n kapteeni Ilari Melart uskoo yhteiselon sujuvan Helsingin jäähallissa. Hänkin on huomannut Jokerien aiheuttaman pöhinän.

– Ei se pukukopissa ole herättänyt keskustelua, mutta olen huomannut asian. Suomeen kaivataan kaksi elinvoimaista sarjaa, ja on loistava juttu, että Mestiskin on elinvoimainen ja meininki on positiivista sen suhteen.

Entä sitten pääkaupunkiseutu markkina-alueena? Melartin ammattilaisuran alkuvaiheessa HIFK:n ja Jokerien lisäksi myös Espoon Blues pelasi pääsarjassa.

– Paikallispelit olivat aina hienoja pelejä, puolustajajärkäle tuumi.

Petteri Ikonen