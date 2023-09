Salolaisella Elina Korkeaojalla on banaanikärpästen hävittämiseksi konsti, jonka hän sanoo toimivan aina. Alun perin Korkeaoja on poiminut niksin Martoilta, mutta hän on muokannut sitä vielä paremmaksi.

– Ensin laitetaan pieneen astiaan vähän vettä. Sen jälkeen lisätään pari tippaa juoksevaa hunajaa, tilkka väkiviinaetikkaa sekä pari tippaa astianpesuainetta, joka rikkoo pintajännityksen, Korkeaoja kertoo ja näyttää, kuinka kärpäsansa valmistuu.

Hän sekoittaa ainekset, ja sen jälkeen ansa on valmis laitettavaksi sinne, missä banaanikärpäset liikkuvat. Korkeaojan keittiössä se paikka on työpöydällä lähellä persiljaruukkua.

– Persilja tuntuu keräävän kärpäsiä. Samoin kotimaiset omenat, joita ostan. Mutta kun ansan laittaa, niin aamulla nesteessä lilluu runsaasti kärpäsiä. Ja sitten vaan uusi ansa viritykseen, jos kärpäsiä enää on.

– Yllätyin itsekin, kuinka hyvin tämä toimii. Banaanikärpäset menevät ansaan, eivätkä huomaa, että siellä on jo muitakin. Niillä ei ole sellaista fiksuusgeeniä, Korkeaoja naurahtaa.

Alkuperäisessä Marttojen ohjeessa käytettiin hunajan sijasta sokeria.

– Ensin kokeilin sitä, mutta sillä ei ollut samaa vetovoimaa kuin tuoksuvalla hunajalla.

Salon Seudun Sanomat pyysi lukijoita lähettämään parhaat vinkkinsä, joilla pääsee eroon banaanikärpäsistä. Vinkkejä tuli yhteensä lähes 60 kappaletta, ja ylivoimaisesti suosituin oli jonkinlaiseen nesteeseen perustuva ansa.

Monet nesteansat koostuvat vedestä, etikasta ja tiskiaineesta. Esimerkiksi Maire Kylänpää tekee nesteansoja tyhjiin pilttipurkkeihin. Hän kaataa niihin omenaviinietikkaa, hunajaa tai sokerista mehua sekä lorauksen vettä ja pari tippaa astianpesuainetta.

Sari Salonen laittaa juomalasiin 1/3 valkoviinietikkaa, 2/3 vettä ja pari pisaraa tiskiainetta.

– Seosta pitää vaihtaa tuoreeseen parin päivän välein, mutta ei ole kärpäsiä. Eli toimii, hän vakuuttaa.

Nimimerkki Heikki on käyttänyt houkuttimena olutta.

– Kaadoin kirkkaan juomalasin melkein täyteen vettä. Lisäsin muutaman tipan Fairya ja täytin lopun lasista Karhu-kolmosoluella. Sekoitin ja jätin tiskipöydälle odottamaan saalista. Seuraavana aamuna lasissa oli kymmeniä hukkuneita kärpäsiä. Lasi oli tiskipöydällä monta päivää, ja kärpäset olivat hävinneet lasin pohjalle. Banaanikärpäset tykkäävät oluesta, hän toteaa.

Banaanikärpäset ovat selvästi muidenkin alkoholijuomien perään. Eräs vinkinantaja laittaa nesteansaan laimennettua mehua, lorauksen sherryä ja pari tippaa astianpesuainetta. Toinen kaataa siihen punaviiniä ja astianpesuainetta.

Osa vinkin antajista on tehostanut nesteansaa peittämällä sen muovikelmulla. Kelmuun pistetään pieniä reikiä, joista banaanikärpäset menevät tuoksun houkuttamina sisälle, mutta eivät löydä ulos.

– Juomalasiin laitetaan pikku tilkka omenaviinietikkaa, vähäinen loraus vettä ja muutama tippa astianpesuainetta. Lasin päälle pingotetaan tiiviisti tuorekelmua, johon pistellään pieniä reikiä esimerkiksi veitsen tai saksien kärjellä, vinkkaa Kaarina Kaasalainen.

Myös tyhjä tai lähes tyhjä punaviinipullo tiskipöydällä käy vinkkaajien mukaan kärpäsansaksi. Sieltäkään banaanikärpäset eivät osaa ulos.

Ilman alkoholia tai etikkaakin pärjää. Joku tekee nesteansan Coca-Colasta ja astianpesuaineesta. Yksinkertaisimmillaan riittää pelkkä ketsuppi.

– Lautaselle ketsuppia. Kelmu päälle ja pieniä reikiä kelmuun. Tepsii, sanoo Päivi Kero.

Myös muita keinoja banaanikärpästen hävittämiseksi on käytössä. Muutamat suosivat imurointia.

– Kaikkea on kokeiltu. Selkeästi tehokkaimmaksi banaanikärpästen poistoon on osoittautunut pölynimuri. Ensin toki pitää olla itse lähde poistettu (esimerkiksi hedelmät tai biojätteet), sanoo nimimerkki John.

Jotkut käyttävät myös vanhanaikaista kärpäspaperia liimattuna esimerkiksi tuuletusikkunan eteen ja tiskipöydän yläpuolelle. Nimimerkki Anni on tehnyt tyhjästä Pringles-purkista ja kärpäspaperista ansan laittamalla purkin pohjalle syötiksi esimerkiksi omenanrontin. Kärpäspaperirulla avataan ensin pitkäksi ja asetetaan sitten purkkiin omenan päälle. Sen jälkeen vain purkki pöydälle.

Ikkunoiden alareunaan teipattava läpinäkyvä kärpästeippi on myös havaittu hyväksi. Samoin Biltemasta saatava Liima-ansa, johon kärpäset tarttuvat.

– Meillä banaanikärpäset kuolevat tehokkaimmin sähkökärpäslätkällä, kertoo puolestaan Ville.

Entä sitten, jos haluaa kärpäsistä eroon, muttei halua tappaa niitä? Tärkeää on pitää keittiö puhtaana kärpästen ravinnosta.

– Kun aloin keräämään biojätteet omaan kannelliseen purkkiinsa, niin enää ei ole kuin satunnaisesti pari banaanikärpästä pörräillyt keittiössä. Tomaatit ja omenat olen laittanut jääkaappiin. Leipäpussit pidän tiiviisti suljettuna, kertoo Nilla.

– Pidä hedelmät pussissa. Vie bioroskat heti bioroskiin, kiteyttää Banderos 70.

Pari vinkkaajaa muistuttaa myös tiskialtaan putkiston puhtaanapidosta. Siihen tepsivät kuuman veden laskeminen ja viemärinpuhdistusaine.

On olemassa myös kärpäsystävällisiä ansoja. Kaisuli laittaa muovipussiin omenankuoria ja jättää pussin suun supulleen.

– Kun huomaan, että kärpäsiä on pussissa, suljen pussin nopeasti ja kärpäset jäävät loukkuun. Vien pussin ulos ja päästän kärpäset lentoon. Tuon sen jälkeen pussin uudestaan sisään ja toistan. Vaihdan pussin usein, koska sinnekin voi kertyä munia, joista sikiää lisää kärpäsiä.

Toimivaksi kehutaan myös nesteetöntä kelmuansaa.

– Pilaantuva tai haiseva hedelmä juomalasiin, kelmu lasin päälle ja haarukalla muutama reikä. Sinne hakeutuvat, ja sen jälkeen vain välillä käy tyhjentämässä lasista ötökät pois, vinkkaa Make.

Maria taas luottaa geraniumöljyn polttamiseen tuoksulampussa. Hänen mukaansa geraniumöljyn ja suitsukkeiden polttaminen saa hyönteiset karttamaan sisätiloja.

Kaikkien vinkkejä lähettäneiden kesken arvottiin elokuvalippuja. Liput lähtevät Päivi Kalliolle ja Eila Huttuselle.