”Joskus rahaa tulee, joskus ei” – salolaiset 4H-yrittäjät kertovat, mistä yritysidea pulpahti ja mikä yllätti

Kysyimme tiistaina kauppakeskus Plazan Yritystorilla nuorilta salolaisilta 4H-yrittäjiltä, miksi he ryhtyivät yrittäjiksi ja mistä he keksivät yritysideansa. Ovatko he jo ehtineet tienata 4H-yrityksellään? Entä millaisia yllätyksiä he ovat kohdanneet?



14-vuotias Laura Kivi ja KILA Leipoo

– Yritykseni valmistaa ja myy suolaisia ja makeita leivonnaisia. Leivonnaisia voi tilata minulta tai ostaa niitä minulta tapahtumissa. Tämä on ensimmäinen tapahtumani.

– Ryhdyin 4H-yrittäjäksi, koska halusin hankkia vähän rahaa itselleni. Yritysidean keksin siitä, että tykkään leipomisesta.

– Perustin yrityksen kesä-heinäkuun vaihteessa. Vielä en ole ehtinyt tienata, paitsi tänään olen myynyt täällä leivonnaisiani.

– Yllätys minulle oli, miten paljon oli varattava aikaa näiden kaikkien myytävien leivonnaisten tekemiseen.

15-vuotias Janetta Mäki ja Pehmeät Pehmot

– Virkkaan pehmoleluja pehmeästä langasta netistä löytämieni ohjeiden mukaan. Myyn pehmoja tapahtumissa, ja lisäksi teen niitä tilauksesta.

– Rupesin 4H-yrittäjäksi, koska halusin saada harrastuksestani vähän enemmän irti. Harrastan käsitöitä, ja siitä tuli myös idea yritykselle.

– Perustin yritykseni toukokuussa, ja olen tienannut jo ihan kivasti. Olen käynyt myymässä toreilla, ja tilaustöitäkin on ollut mukavasti.

– Yllätys oli, että tilaustyöt ovat olleet niin isokokoisia. Ne ovat olleet isompia kuin yleensä tekemäni pehmot.

18-vuotias Neria Oranta ja Neria Art

– Tällä hetkellä teen myyntiin koruja. Tarkoitukseni on valmistaa myös joulukoristeita.

– Yrityksen perustaminen on aina ollut haaveeni. Kun kuulin 4H-yrittäjyydestä, näin siinä mahdollisuuteni. Yritysidea tuli omasta harrastuksesta.

– Perustin yrityksen vuonna 2020 ja ensin tein maalauksia, mutta se ei lähtenyt oikein liikkeelle. Sitten otin rinnalle koruja, ja tänä vuonna olen tehnyt pelkästään niitä. Olen tienannut vaihtelevasti: joskus rahaa tulee, joskus ei.

– Yllätyksiä ei ole tullut vastaan.

27-vuotias Kirsi Launiainen ja Tipsutora

– Teen tuotteita omasta taiteestani: esimerkiksi penaaleja, avainnauhoja, kangaskasseja, kestorättejä, koruja, pinssejä ja kortteja.

– Olen aina harrastanut piirtämistä. Opiskelin Salon seudun ammattiopistossa visualistiksi, ja opettajani kannusti minua ryhtymään 4H-yrittäjäksi. Nyt olen designtekstiilipuolella kehittämässä tuotteitani. Minulla on viimeinen vuosi 4H-yrittäjänä, ja sen jälkeen perustan toiminimen.

– Aloitin 4H-yrittämisen vuonna 2019. Ensin tein yrityksille valo- ja videokuvausta ja graafista suunnittelua, mutta nyt keskityn vain omiin tuotteisiini. Olen tienannut ihan hyvin: olen voinut ostaa esimerkiksi järjestelmäkameran ja läppärin opiskelua varten.

– Yllätyksistä en tiedä, mutta tässä on karttunut kokemusta siitä, mikä toimii ja mikä ei.