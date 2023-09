Onko Joel Banks oikea mies jatkamaan lentopallomiesten peräsimessä? Salolaisvalmentaja Kari Raatikaisella selkeä näkemys asiaan

Suomen miesten lentopallomaajoukkueen pelit jatkuvat jo tämän kuun lopussa olympiakarsintaturnauksessa Tokiossa. Kahdeksan joukkueen lohkosta kaksi parasta saavat paikan ensi kesän Pariisin olympiaturnaukseen.

Suomen kanssa Tokiossa palloa hakkaavat kenttään Yhdysvallat, Serbia, Slovenia, Turkki, Egypti, Tunisia ja lohkoisäntä Japani. Olympiapaikan saavuttaminen kivikovasta karsintalohkosta olisi sensaatio.

– Toivon vain, että pelaajat tulevat ehjänä kotiin. Jos pelaaja loukkaantuu turnauksessa, niin palkan maksavissa seuroissa tulee kyllä itku, Raision Loimun salolaisvalmentaja Kari Raatikainen kuvailee.

Suomen olympiakarsintajoukkue lienee sama kuin EM-kisoissa pelannut ryhmä. Näin esimerkiksi Raatikainen joutuu tulemaan alkukauden toimeen ilman keskipelaaja Aleksei Zhbankovia ja Savo Volley ilman hakkuri Joonas Jokelaa.

– Voi mennä viikkojakin, että pelaaja on palautunut täysin kesän maajoukkueleirityksistä ja otteluruljanssista.

Olympiakarsintaturnauksen jälkeen keskusteluun nousee päävalmentajaksi vuonna 2019 tulleen Joel Banksin jatko. Brittivalmentajan sopimus päättyy tähän vuoteen, mutta siinä on olemassa optio yhdestä lisävuodesta.

Onko Banks oikea mies jatkamaan Suomen peräsimessä?

– Tietenkin tämä on tulosurheilua, mutta haluaisin olla pitkäjänteisen työn kannalla. Banks on vienyt pelaajien eteenpäin omalla toiminnallaan. Joillekin odotusarvo on, että Suomi menee olympialaisiin tai on EM-kisoissa neljän joukossa, mutta se ei vain ole realismia, Raatikainen painottaa.