Ottawa avasi uuden naisten kiekkoliigan pelaajaostot kokeneilla kanadalaisilla – Kiekkolehti nostaa Rädyn ja Tuomisen vahvimmiksi suomalaisehdokkaiksi liigaan

Kolme pelaajaa pestannut Ottawa avasi pelin jääkiekon uudessa naisten ammattilaisliigassa PWHL:ssä, kun se solmi ensimmäisenä pelaajasopimuksia tammikuussa alkavaan liigaan. Ottawaan siirtyvät kanadalaishyökkääjät Emily Clark ja Brianne Jenner sekä niin ikään kanadalainen maalivahti Emerance Maschmeyer.

PWHL:n nettisivujen mukaan kokeneet pelaajat tekivät kolmen vuoden sopimukset. 27-vuotias Clark, 32-vuotias Jenner ja 28-vuotias Maschmeyer ovat niittäneet menestystä Kanadan maajoukkueessa olympia- ja MM-tasolla.

Pohjois-Amerikassa toimi viime kaudella kaksi naisten ammattilaissarjaa PHF ja PWHPA, joissa pelasi yhteensä 11 joukkuetta. Kesäkuussa julkistetussa uudessa Professional Women’s Hockey League -sarjassa pelaa vain kuusi joukkuetta: Ottawan ohella Boston, Minnesota, Montreal, Toronto ja New York.

Seurat saavat tehdä kolmen pelaajan kanssa sopimuksen syyskuun ensimmäisen kymmenen päivän aikana. Syyskuun 18. päivä pidetään varaustilaisuus, jossa kullakin seuralla on 15 varausta käytettävissään. Minnesota pääsee varaamaan ensimmäisenä.

The Hockey News -lehti on arvioinut käytettävissä olevat maalivahdit ja puolustajat, ja lehden puolustaja-analyysin mukaan Minttu Tuominen on vahvasti ehdolla uuteen liigaan. Maalivahtien arvioinnissa Hockey News nostaa Noora Rädyn kymmenenneksi. Lehti arvioi, että 34-vuotias Räty olisi hyvä hankinta jonkun nuoremman maalivahdin pariksi.

Rädyllä, Tuomisella, Anna Kilposella ja Susanna Tapanilla oli ensi kaudeksi sopimukset Venla Hovin valmentamaan Metropolitan Rivetersiin, mutta uuden liigan perustaminen mitätöi ne. Pelaajakvartetista Kilponen siirtyi heinäkuussa Sveitsiin ja Tuominen elokuussa Kiekko-Espooseen. Ainakin Tuomisen sopimuksessa on ulkomaanpykälä, joka mahdollistaa siirron lauantaina kautensa aloittavasta Kiekko-Espoosta, jos esimerkiksi PWHL:stä osoitettaisiin kiinnostusta pitkäaikaiseen maajoukkuepuolustajaan.

Kaija Yliniemi