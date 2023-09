Pääkirjoitus: Ilmastonmuutos vie makkaratkin lautaselta

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat olleet tänäkin kesänä kaikkien nähtävissä. Myrskyt ja tulvat ovat entistä rajumpia, helteet ja kuivuus poikkeuksellisen kovia. Ilmastonmuutosta vastaan taistellaan monin tavoin, ja kamppailu ulottuu myös arkisesti ruokapöytään.

Pohjoismaissa on laadittu asiantuntijavoimin uudet ravitsemussuositukset. Viimeksi niitä päivitettiin kymmenkunta vuotta sitten. Sen jälkeen huoli ja tietämys ruokavalion vaikutuksesta ilmastoon ovat vain lisääntyneet. Suositukseen on ensimmäistä kertaa otettu mukaan ympäristö- ja ilmastonäkökulma. Niinpä siinä kehotetaan ihmisiä vähentämään etenkin lihan syöntiä.

Ravitsemussuosituksen perusidea on, että ruokavalion pitäisi olla kasvipohjaista. Lautasella pitää olla aiempaa enemmän kasviksia, hedelmiä, marjoja, palkokasveja, perunoita ja täysjyvätuotteita. Punaista lihaa taas pitäisi käyttää mahdollisimman vähän, samoin valkoista lihaa. Niiden sijaan pitäisi syödä runsaasti vastuullisesti tuotettua kalaa.

Tarkoitus on hyvä, mutta edullisen broilerisilpun vaihtaminen huomattavasti kalliimpaan kalaan on monelle iso taloudellinen kysymys.

Vähennettävien elintarvikkeiden listalla ovat myös prosessoidut lihatuotteet, makkarat ja leikkeleet, sekä vähärasvaiset maitotuotteet.

Vaikka ympäristövaikutukset ovat vahvasti mukana, ravitsemussuosituksissa on ensisijaisesti kyse terveydestä. Ensin on otettu huomioon terveysvaikutukset ja niihin pohjautuvat ruokaryhmien määrälliset suositukset, ja sen jälkeen on arvioitu ympäristövaikutuksia.

Ravitsemussuositukset eivät ole määräyksiä. Pohjoismaiset suositukset saadaan sovitettua Suomeen todennäköisesti ensi vuonna. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on aloittamassa kansallisten ravitsemussuositusten päivittämistä.

Tällä viikolla julkistettiin strategisen tutkimuksen neuvoston politiikkasuositus siitä, miten yhteiskunnassa voidaan tukea siirtymistä kasvi- ja kalapainotteisempiin ruokavalioihin.

Suosituksia tullaan ajan myötä noudattamaan joukkoruokailuissa. Kouluateriat herättävät helposti keskustelua aikuisten joukossa, mutta nuoret voivat olla vanhempiaan valveutuneempia.

Vaikka pitäisi ilmastonmuutoksesta puhumisesta liiallisena vouhotuksena, kannattaa suositukset ottaa vakavasti oman terveyden takia. Sekasyöjäihmiselle kasvisten lisääminen ja lihan vähentäminen on helpoimmillaan pientä ruokavalion fiksausta, ei mullistava elämänmuutos.