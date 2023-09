Pääkirjoitus: Päättäjiä pitäisi kiittää laivareissustaan

Salon valtuuston ja virkamiesjohdon tuleva seminaariristeily on herättänyt runsaasti keskustelua. Kaupunki järjestää valtuustoseminaarin laivalla marraskuussa. Noin 60 hengen seminaarin kustannus on noin 11 000 euroa (SSS 1.9.).

Salkkarin uutista asiasta on kommentoitu ahkerasti. Moni tuntuu olevan näreissään. Kärkkäimpien kommenttien mukaan reissaaminen on veronmaksajien rahojen tuhlaamista. Joku on ollut huolissaan siitäkin, että osallistujille saatetaan tarjota alkoholijuomia. Osa lukijoista on vaatinut, että seminaari pitäisi järjestää kaupungintalolla, tai ainakin kaupungin rajojen sisäpuolella.

Päättäjien matkat herättävät käytännössä aina nurinaa. Tässä tapauksessa mielensä pahoittamiselle on vaikea keksiä järjellisiä perusteita. Salkkarin haastattelema kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Tamminen (ps.) perusteli laivaseminaaria edullisena vaihtoehtona ja taisi olla oikeassa. Lyhyt vertailu osoittaa, että Salo noudattaa tarkan markan politiikkaa myös kokoustaessaan.

Esimerkiksi Lohjan samankokoisen valtuuston kartanoreissu pari vuotta sitten maksoi 20 000 euroa. Viime vuonna Vihdin paljon pienemmän valtuuston seminaari maksoi 13 000 euroa.

Salolaisten retki kustantaa alle 200 euroa nuppia kohti. Kun sillä maksetaan kuljetukset, majoitus, kokoustilat ja ruokailut, paljon muuhun ei rahaa jääkään.

Valtuustoseminaarien tarkoitus on tarjota päättäjille ja virkamiehille mahdollisuus keskustella kunnolla kaupungin kehittämisestä. Valtuustokokousten kahvitauoilla tai kiireisessä arjessa sellaiselle harvoin liikenee aikaa. Laivalla on hyvä palaveerata, koska kukaan ei pääse liukenemaan paikalta omia aikojaan.

Päinvastoin, luvassa on seminaaritilassa istumista pakaroiden puutumispisteeseen saakka. Eikä se siihen lopu, vaan ne tylsimmät jankkaajat ja pahimmat poliittiset vastustajat odottavat vielä aamiaisellakin.

Jos joku on valmis uhraamaan kokonaisen vuorokauden kaupunkilaisten elämän parantamiseen, muutaman oluen tarjoaminen on suorastaan humaani teko.

Käytetyn panoksen hyötysuhde punnitaan sitten tulevan istuntokauden päätösten kautta.