Parannellut kisat haastavat olympiakisat ja sallivat dopingin

Entä jos dopingin käyttö vapautettaisiin urheilussa?

Aina silloin tällöin esiin pulpahtava ajatus toteutuu joulukuussa 2024 Yhdysvalloissa, jos australialaisen yrittäjän Aron D’Souzan suunnitelmat toteutuvat. Oikeustieteitä Oxfordissa ja tohtorintutkintonsa Melbournen yliopistossa suorittanut yrittäjä on käynnistänyt Enhanced Gamesin, parannellut kisat, joka lupaa olla ”vaihtoehto korruptoituneille olympiakisoille”.

Lajikategorioita on viisi: yleisurheilu, vesiurheilu, voimistelu, kamppailulajit ja voimalajit. Pallopelit ja joukkuelajit on jätetty pois, koska näissä kisoissa on tarkoitus etsiä supersankareita.

D’Souza arvostelee kovin sanoin Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) talousmallia, jota hän luonnehtii korruptoituneeksi ja tekopyhäksi. Se tukeutuu veronmaksajien tukeen kisapaikkojen rakentamisessa ja tuottaa valtavia summia olympiakomitealle, mutta vain murusia suurelle osalle olympiaurheilijoista. Enhanced Games lupaa maksaa urheilijoille reilusti, käyttää jo olemassa olevia kisapaikkoja ja välttää näin veronmaksajien kukkarolla käymisen.

Parannelluissa kisoissa on tarkoitus parantaa paitsi urheilijoiden taloutta myös urheilijoiden suorituksia tieteen avustuksella – tai urheilussa tutummin dopingin käytöllä. Enhanced Gamesissa urheilijat saavat käyttää kaikkia suoritusta parantavia aineita, kunhan vain tekevät sen lääkärin valvonnassa ja esittävät lääkärin selvityksen siitä, mitä aineita ovat käyttäneet.

Suomalaisten yleisurheilijoiden etujärjestön Yleisurheilijat ry:n toiminnanjohtaja Tuomas Rouvali sanoo, että suomalaisten yleisurheilijoiden keskuudessa D’Souzan esittämä kritiikki ei juuri resonoi.

– Minun käsitykseni on, että olympiakisat on suomalaisille yleisurheilijoille edelleen se kisa, johon urheilijat tähtäävät. Olympialaiset on edelleen tosi keskeinen. Tuntumani on, että kritiikkiä olympialaisia kohtaan on aika vähän. Toki on niitä, jotka nostavat asiaa esiin, mutta suurin osa urheilijoista miettii sitä melko vähän, Rouvali arvioi.

Bach häpeägalleriassa

D’Souza perustelee ajatusta sillä, että suorituskyvyn optimointi on jo nykypäivää esimerkiksi yritysjohtajien parissa. Vanhanaikainen urheilumaailma sen sijaan ei pysy yhteiskunnallisen muutoksen tahdissa, D’Souza katsoo.

D’Souzan mielestä dopingin salliminen tekee douppaamisesta turvallisempaa, eikä ketään pidä pakottaa tai ohjata tietämättään dopingin käyttöön, kuten aikoinaan DDR:ssä.

Enhanced Gamesin nettisivuilla on Hall of Shame eli häpeägalleria. Siihen on koottu ”tieteen vihollisia” eli urheiluvaikuttajia, jotka ovat ”tieteen vastaisilla toimilla rajoittaneet inhimillistä kehitystä”. Listan kärjessä komeilee Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach.

Sivuilla on myös lista parannelluista maailmanennätyksistä, jotka on poistettu ennätysluetteloista dopingkäryjen takia tai jotka ovat ”kärsineet epäreilusta mainehaitasta” dopingsyytösten vuoksi. Esimerkiksi naisten 800 metrin juoksun maailmanennätys on sekä Kansainvälisen yleisurheiluliiton että Enhanced Gamesin listalla Jarmila Kratochvilovan 1.53,28, jota on epäilty dopingin voimin juostuksi.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos tehdään listaa epäilyttävistä ennätyksistä, ei haittaisi vaikka karsittaisiin selkeästi DDR:n kaltaisen dopingohjelman tuottamat ennätykset, mutta rajanveto olisi äärimmäisen hankalaa. Tuollaisten ennätyslistojen tekeminen kuulostaa tosi vieraalta ja jopa huvittavalta, Tuomas Rouvali sanoo.

”Tuskin kukaan lähtisi”

Paranneltujen kisojen toteutuminen on epävarmaa. Hämärän peitossa on paljon siitä alkaen, ketkä urheilijat kisoihin osallistuisivat. Dopingin käytön julkistaminen johtaisi ovien sulkeutumiseen muuhun kilpailutoimintaan ja nähtäväksi jäisi, miten yhteistyökumppanit suhtautuisivat avoimesti douppaavaan atleettiin.

D’Souza väitti heinäkuussa Der Spiegel -lehden haastattelussa, että kesäkuun loppuun mennessä yli sata olympiaosanottajaa olisi ilmoittanut kiinnostuksensa Enhanced Gamesiin, mutta julkistetut nimet ovat harvassa.

Tuomas Rouvali ei usko, että kukaan suomalainen nykyinen huippuyleisurheilija lähtisi Enhanced Gamesiin.

– Tuskin kukaan nykyisistä kärkiurheilijoista lähtisi. Koko ajatus on tosi vieras. Henkilökohtaisesti minun on vaikea nähdä, että urheilun yleiskuva niin dramaattisesti muuttuisi, että tätä aidosti haluttaisiin. 1970-luvulla oli Yhdysvalloissa yleisurheilun ammattilaiskiertue, mutta ei sekään valtavasti vetänyt urheilijoita.

Enhanced Gamesin urheilijakomission nimekkäin jäsen on eteläafrikkalainen ex-uimari Roland Schoeman, jonka ansioluettelossa on niin olympiakulta kuin kolme maailmanmestaruuttakin – mutta myös dopingkäry vuodelta 2019. Tuolloin Schoeman jäi kiinni GW501516-valmisteesta, jota ei ollut hyväksytty lääkkeeksi, koska sen oli eläinkokeissa todettu aiheuttavan syöpää. Schoeman kiisti doupanneensa tietoisesti.

Raiko Häyrinen