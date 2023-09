Pertteliläisen omakotitalon maalämpötyömaalta vastaan tullut miekka on poikinut löydön, joka saattaa muuttaa piirun verran koko Salonjokilaakson historiaa.

Sofia Maleike-Ruoholan pihasta löytyi Turun yliopistossa työskentelevän arkeologi Juha Ruohosen tutkimuksissa ensin varhaiskristillinen hauta 1100-luvulta.

Työn aikana alkoi näkyä viitteitä myös muista ruumishaudoista. Ruohonen vakuuttui, että alueella on kokonainen vanha hautausmaa, jonka arvioitu koko on noin 500 neliömetriä.

– Kaivolan kylän asukkaita on haudattu tälle alueelle pitkänkin ajan kuluessa. Jos arvioni pitää paikkansa, tuolla on todennäköisesti kymmenien ihmisten haudat. Tämä on tosi upea löydös Salonjokilaaksolle, Ruohonen sanoo.

Sofia Maleike-Ruohola on innoissaan. Hän sanoo etsineensä miehensä kanssa aikanaan historiallista kotia, ja sellainen löytyi Kärrin talosta Kaivolasta.

– Kirsikka kakun päälle on, että talon pihasta löytyi vanha kalmisto!

Arkeologi Juha Ruohonen sanoo hypänneensä autoon ja lähteneensä kohti Pertteliä lähestulkoon heti kuultuaan alueelta löytyneestä rautakautisesta miekasta.

– Mukana on annos kotiseutuylpeyttä. Olen asunut Kaivolassa lapsuuteni ja käynyt siellä ala-astetta. Muutimme pois vasta aikuisuuden kynnyksellä.

Ruohonen iloitsee, että miekan löysivät ihmiset, jotka ymmärsivät arvostaa löytämäänsä ja ilmoittivat siitä ensin hänelle. Tieto kulkeutui myös Turun museokeskukseen.

– Onnellista tässä on, että löytäjät toimivat täysin oikein: ottivat nopeasti yhteyttä asiantuntijoihin. Monesti ihmisillä on tapana tallettaa omasta maasta löytämiään esineitä piirongin laatikkoon, jossa ne menevät nopeasti huonoon kuntoon. Tässä sujui kaikki kuten piti, ja toivottavasti tämä tuo ilmi myös muita havaintoja Salon alueelta, hän toivoo.

Mitä Perttelistä löytynyt hautakalmisto kertoo? Juha Ruohosen mukaan havainto on merkittävä, koska se tehtiin pitkällä jokilaaksossa, 12 kilometriä joen suulta.

– Salossa on kiinnitetty aiemmin huomiota lähinnä Isokylän ja nykyisen Ollikkalan alueelle, mutta Pertteliä ei ole tutkittu laajemmin. Olisi hienoa tehdä tälläkin alueella laajempia arkeologisia kaivauksia. Kaikki on tietysti kiinni tutkimusrahoituksesta.

Ruohonen sanoo rinnastavansa Turun Aurajokilaakson, Halikonjokilaakson ja Salonjokilaakson. Kaikki ovat vauraita rautakautisia viljelys- ja asuinalueita.

– Turun ympäristöä on tutkittu paremmin. Se johtuu suurelta osin siitä, että Turku on yliopisto- ja suurkaupunki, jossa on rakennettu paljon. Salon alueella olisi hienoa tehdä tutkimuksia osin siitäkin syystä, että täällä on rakennettu vähemmän, hän perustelee.

Kirkollisesti Pertteliä on Juha Ruohosen mukaan pidetty Uskelan kappelina. Nyt tehty löytö saattaa muuttaa alueen historiaa.

– Nykyinen Perttelin kivikirkko on 1500-luvulta. Sitä ennen alueella on ollut puukirkkoja. Herää kysymys, olisiko vanhin kirkkorakennus sijainnut nyt löytyneen kalmiston keskellä. Se jää selvitettäväksi jatkotutkimuksissa, joita toivottavasti on tulossa.

Tulevia tutkimuksia ajatellen Ruohonen suojasi mahdollisia hautapaikkoja harsolla, ennen kuin kaivanto pantiin umpeen. Harsot auttavat myös tutkijoita uudelleen jäljille, jos kaivauksia jatketaan.

– Tältä erää kaivaukset on tehty, eikä täällä ole enää mitään nähtävää, Sofia Maleike-Ruohola huomauttaa.

Perttelin löytö oli arkeologille melkoinen aarrearkku. Puolentoista päivän aikana alueelta löytyi yksi vainaja ja tämän luita, helavyö pronssikoruineen, puukko tuppineen, sormus, tulusrauta ja kankaan jäänteitä. Tämän jäljille johtanut rautakautinen miekka tuli esiin jo viime viikolla.

Juha Ruohosen mukaan Perttelistä löydetyille esineille tehdään seuraavaksi radiohiiliajoitus. Haudan tarkempi ikä selvinnee vuodenvaihteeseen mennessä.

Löydöistä hienoimpiin kuuluu helavyö. Vastaavanlainen on löydetty 1950-luvulta Pirkanmaan Ylöjärveltä, mutta Perttelin vyö on Juha Ruohosen mukaan paremmassa kunnossa. Se pitää seuraavaksi konservoida.

Ruohonen toivoo, että helavyöstä voitaisiin tehdä rekonstruktio eli kopio.

– Miekan kopio olisi myös todella hieno, hän sanoo.