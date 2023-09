– Olen todella pahoillani siitä, että tällaista tapahtuu, Isännöintiliiton puheenjohtaja Toivo Korhonen sanoo kuultuaan Somerolla esille nousseista isännöinnin kavallusepäilyistä.

– Aika ajoin tällaista tulee ilmi. Kaikki on mahdollista. Ikävintä on se, että väärinkäytökset koskevat osakkaita eli peruskansalaisia.

Vuonna 2004 perustettu Isännöintiliitto valvoo toimialansa etuja ja tukee alan kehittymistä. Isännöintiliittoon kuuluu yli 500 jäsenyritystä. Myös Somerolla kohun keskelle noussut tilitoimisto on sen jäsen.

Korhonen toteaa, että jokainen liiton jäsen vastaa omasta toiminnastaan, mutta Isännöintiliitto voi ottaa käsittelyyn kanteluja, joita sen jäsenistä voi tehdä liiton eettisten ohjeiden perusteella. Liitto voi antaa lausuntoja, huomautuksia ja varoituksia.

– Rikoksia emme toki käsittele. Sitä varten on tuomioistuinjärjestelmä.

Korhonen toteaa, että isännöintibisneksessä toimii kolmenlaisia yrittäjiä. Osa tekee isännöintiä oman toimensa ohella, osan päätoimiala on jotain muuta kuten kirjanpitoa.

– Sitten ovat ammatti-isännöitsijät, jotka ovat jäseniämme ympäri Suomen. Lähtökohtaisesti he ovat valveutuneempia, heillä on tehtäväänsä kyky, halu ja ymmärrys. He ovat sitoutuneet Isännöintiliiton ohjeisiin ja hyvään isännöintitapaan.

Isännöintiliitossa on vuoden päivät valmisteltu alan itsevalvontajärjestelmän uusimista. Tavoitteena on avata Keskuskauppakamariin isännöinnin eettinen neuvosto.

Toivo Korhonen sanoo, että taloyhtiöissä ei aina ymmärretä hallituksen roolia.

– Sen tehtävänä on valvoa taloyhtiön etua ja ohjata isännöintiä omalla päätöksenteollaan. Mutta maallikoiden ei tarvitse tietää kaikkea ja siksihän asiantuntija-apua ostetaan, Korhonen toteaa.

Hän painottaa, että utelias saa olla ja vaikeistakin asioista pitää pystyä keskustelemaan isännöitsijän kanssa.

– Jos asunto-osakeyhtiön tili on tyhjä tai tililtä on tehty toiminnan laatuun nähden huomattavia maksuja, pitää niihin puuttua ja tulevathan ne ilmi viimeistään tilinpäätösvaiheessa, Korhonen sanoo.

Hän toteaa petosten onnistuvan, jos kontrollia ei ole.

– Useamman työntekijän toimistossa saman ihmisen ei pitäisi sekä tuottaa laskutettavaa, hyväksyä laskuja että vielä hoitaa maksatustakin, mutta on myös yhden henkilön toimistoja, jotka toimivat erinomaisesti, Korhonen korostaa.

Hän arvelee, että alaisilla voi olla korkea kynnys puuttua työnantajansa tekemisiin. Hän toivoo näiden siitä huolimatta nostavan asiat esille, jos huomaavat puutteita kirjanpidossa.

Kuutisen vuotta Isännöintiliitossa puhetta johtanut ja pitkään alalla toiminut joensuulaisen JIP Isännöinnin toimitusjohtaja Korhonen on vuosien aikana kuullut kaikenlaisia tarinoita isännöinnistä.

– Isännöintiä on monenlaista, samoin asiakkaita, mutta kun ammattimaisesti toimitaan, on liiketoiminnan harjoittaja se vahvempi osapuoli. Hänen täytyy varmistaa, että sopijapuolet esimerkiksi ymmärtävät isännöintisopimuksen sisällön.

Suomessa on yli 90 000 asunto-osakeyhtiöitä.