Loistava unelma yrittäjyydestä kaatui konkurssiin, vaikka salolainen Harri Perkonoja jousti kaikessa muussa elämässään

Salolaisella Harri Perkonojalla oli pikkupoikana unelma.

– Olen ollut aina kiinnostunut autoista ja rekoista. Pikkupoikana olin kuulemma sanonut iskälle, että musta tulee Suomen ja maailman suurin kuljetusmies, nyt 28-vuotias Perkonoja muistelee.

Perkonojan omistama kuljetusalan yritys Perkonoja Group Oy perustettiin vuonna 2018.

– Sitä ennen tein töitä kuljetusyrittäjänä toiminimen kautta. Se oli enemminkin sellaista, että tehdään sitä, tätä ja totakin vähän, Perkonoja kuvailee.

Perkonojan yrityksellä oli kaksi pääasiallista tehtävää. Se hoiti tavarankuljetuksia tieliikenteessä sekä vuokrasi myös kuljettajia. Autoja yrityksellä oli viisi ja työntekijöitä parhaimmillaan viisi.

Perkonoja Group Oy asetettiin toukokuussa konkurssiin. Yrityksen toiminta oli loppunut jo vuodenvaihteessa.

Perkonoja ei ole ainut konkurssin kokenut varsinaissuomalainen yrittäjä tänä vuonna. Tilastokeskuksen tuoreen selvityksen mukaan maakunnassa konkurssien määrä on kasvanut 37 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Varsinais-Suomen Yrittäjien mukaan konkurssiin on haettu tänä vuonna 181 varsinaissuomalaista yritystä. Vauhti on kovinta koko Suomen mittakaavassa.

Perkonoja ja hänen työntekijänsä ajoivat paljon verkkokauppakuljetuksia. Tavaroiden tilaaminen netistä räjähti korona-aikana, kun ihmisillä oli kotisohvilla aikaa klikkailla ostettavaa.

– Meiltä haluttiin lisää autoja ajoon. Mitä tekee yritysmies, joka haluaisi pyöriä jossain kohtaa vähän isommassa maailmassa? Ottaa helvetinmoisia riskejä tietysti, Perkonoja kertoo.

– Jossain vaiheessa tuli myös työntekijäongelmaa. Käytännössä kuitenkin terve firma kaatui neljässä, viidessä kuukaudessa. Jatkonäkymät olivat hyvät.

Miikä sitten kaatoi lopulta yrityksen?

– Kun tekee alihankintana isoille firmoille, niin ei siinä pääsääntöisesti ole yrittäjällä itsellään neuvotteluissa juuri sanavaltaa esimerkiksi hinnoittelun suhteen. Vaatimukset ovat kovat muun muassa autojen suhteen. Myös kuljetussopimukset ovat yleensä suhteellisen lyhyitä verrattuna investointeihin, joita joutuu tekemään, Perkonoja taustoittaa.

Ylipäätään kuljetusala on liian kilpailtua, Perkonoja sanoo.

– Kilpailua on niin paljon, ettei se ole enää tervettä. Laatu ei merkitse mitään, vaan hinta ratkaisee. Jos sanon, että kuljetus Salosta Turkuun maksaa satasen, kaveri vieressä sanoo ihan varmasti 99 euroa.

Perkonoja laskee, että kuljetusalan katteet pyörivät maksimissaan 7–10 prosentissa.

– Jos autoon tulee iso vika, kulua voi joutua ajamaan takaisin montakin viikkoa tai kuukautta, hän huomauttaa.

Riskejä kuljetusalan yrittäjälle tuo myös polttoaineen raju hinnanvaihtelu.

– Sen vuoksi ammattidieselin käyttöönotto Suomessa olisi ehdoton ratkaisu.

Yrittäjän vastuulla on luonnollisesti myös maksaa palkkaa työntekijöille.

– Palkat pitäisi maksaa lakikirjan mukaan, mutta hinnastot eivät vain tahdo riittää siihen. Ja itsekin olen sitä mieltä, että työstä pitää tietystikin saada vähintäänkin se palkka, mikä on sovittu.

Perkonoja palaa vielä myös ongelmiin työntekijöiden kanssa.

– Työntekijällähän on paljon oikeuksia, kuten sairauslomat, vuosilomat ja pekkaset. Yrityksellä on velvollisuutensa. Jos esimerkiksi rekrytoi työntekijän, joka on koeajan jälkeen paljon sairaana ja pois töistä, hänestä ei pääse eroon.

Perkonoja on pohtinut konkurssia mielessään, mutta ei ole jäänyt liikaa surkuttelemaan asiaa.

– Konkurssi on herättänyt itseensä pettymisen tunnetta. En voi sanoa, että viiden vuoden elämäntyö meni siinä, mutta kuitenkin tein täysillä töitä viiden vuoden ajan. Kun joustin kaikesta muusta henkilökohtaisesta elämästä, niin onhan tällainen aina kova paikka.

Perkonoja on pystynyt käsittelemään konkurssia entisten työntekijöidensä kanssa.

– Kävi hyvä tuuri siinä mielessä, että olemme edelleen tosi hyvissä väleissä. On menty Mestarin baariin juomaan kaljat ja vähän mietitty, mitä voitaisiin tehdä toisin, jos joskus päätämme taas aloittaa yrityksen pyörittämisen.

Näin ei kuitenkin välttämättä tapahdu ihan heti.

– Yrittäminen on vaikea taiteen laji. Suomessa se on tehty niin vaikeaksi. Jos yksi talo menee perseelleen, sitä ei kannata korjata väkisin, vaan kannattaa kaataa se talo ja rakentaa viereen toinen, Perkonoja kuvailee.

– Kannustan joka tapauksessa kaikkia yrittäjyyteen. Ei vain saa tehdä liikaa liian nopeasti.

Perkonoja kertoo pesänselvityksen olevan vielä käynnissä.

– Minulle jää luultavasti maksettavaa muutamia tuhansia euroja, hän arvelee.

Konkurssin jälkeen Perkonoja hyppäsi työsuhteeseen hinausautohommiin.

– Se ei ollut kuitenkaan juttuni, vaan lopetin ne työt. Nyt työskentelen freelancer-kuljettajana. Teen pätkätöitä ja ajelen pääasiassa ulkomaille. Yrittäjyyden jälkeen aikaa on jäänyt enemmän perheelle, sanoo Perkonoja, jolla on kolme lasta.