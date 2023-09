Puolustusministeriön saama kritiikki sai Zelenskyin erottamaan ministerin, asiantuntija uskoo – ”Hän haluaa osoittaa olevansa perillä ongelmista”

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Mosheksen mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyrkii puolustusministeri Oleksi Reznikovin erottamisella osoittamaan, että hän puuttuu ilmitulleisiin ongelmiin.

Puolustusministeriä ja ministeriön rahojen käyttöä kohtaan on esitetty syytöksiä, joiden mukaan Ukrainan puolustusministeriö osti armeijalle tarvikkeita markkinahintaa korkeammalla.

Mediatietojen mukaan Ukrainan puolustusministeriö kirjoitti viime vuoden lopulla sopimuksen turkkilaisen yrityksen kanssa taisteluasujen toimittamisesta. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hinta oli kuitenkin kolminkertaistunut.

Mosheksen mukaan olikin nähtävissä, että puolustusministeriön ovet tulevat käymään. Aiemman asevoimien tarvikkeisiin liittyneen korruptioskandaalin seurauksena korkea-arvoisia ukrainalaisvirkamiehiä erotettiin virasta tammikuussa. Tyytymättömyyttä on herättänyt myös se, että joidenkin varusmiesten on annettu paeta sotilaspalveluksesta.

– Zelenskyi on kiristämässä korruption vastaista kampanjaa — luultavasti, koska hän kokee, että väestö tarvitsee huomion siirtämistä muualle. Rintamalla tilanne muuttuu nyt hyvin hitaasti.

Vaalien järjestäminen noussut keskusteluun

Normaalioloissa Ukrainassa pidettäisiin ensi keväänä presidentinvaalit, Moshes huomauttaa. Niiden järjestäminen sodan keskellä on hyvin epätodennäköistä, mutta ei täysin poissuljettu skenaario. Siksi Zelenskyin on ajateltava myös vaaleja.

Osa länsimaiden edustajista, muun muassa yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Graham, on vaatinut Ukrainaa järjestämään vaalit sodasta huolimatta.

Zelenskyi totesi viime kuussa, että vaalit voidaan järjestää, jos länsi osallistuu niiden kustannuksiin ja esimerkiksi vaalitarkkailuun. Käytännössä tämä vaatisi vaalitarkkailijoiden lähettämistä myös eturintaman kaupunkeihin. Ennen kaikkea vaalien järjestäminen vaatisi Ukrainassa voimassaolevan sotatilalain kumoamista tai muuttamista niin, että se sallisi vaalien järjestämisen sodan aikana.

Zelenskyille on joka tapauksessa hyödyllistä osoittaa, että hän on perillä ongelmista ja haluaa ratkoa niitä.

– Erottaminen ei kuitenkaan tarkoita, että Zelenskyillä olisi jotain erityistä Reznikovia vastaan. Hän voi edelleen saada jonkin korkean viran, Moshes sanoo.

Krimin tataari voi olla hyödyksi

Uusi puolustusministeri Rustem Umerov on Zelenskyille myös ulkopolitiikan kannalta hyödyllinen hahmo.

Umerov on taustaltaan Krimin tataari. Tästä taas voi olla hyötyä etenkin neuvotteluissa Turkin kanssa, sillä Turkissa asuu suuri tataarivähemmistö, joka on hyvin perillä juuristaan. Turkki on toiminut sodassa välittäjänä Ukrainan ja Venäjän välillä, ja on ollut keskeisessä roolissa muun muassa Mustanmeren viljasopimuksen solminnassa.

– Nimitys ei ole siis vain symbolisesti hyödyllinen, vaan siitä voi olla myös diplomaattista hyötyä.

Umerovilla on myös neuvottelukokemusta, mikä entisestään nostaa hänen asemiaan. Hän on neuvotellut muun muassa sotavankien vaihdosta Venäjän kanssa. Hän oli myös keskeisessä roolissa ensimmäisen Mustanmeren viljasopimuksen neuvotteluissa.

Lisäksi Umerov on toiminut valtion varojen yksityistämisestä vastaavan elimen johdossa, kertoo Guardian. Tehtävää on pidetty haasteellisena, sillä yksityistämisprosessia Ukrainassa on varjostanut korruptio.

