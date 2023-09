Razmyar nousi SDP:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi – Mäkyseltä kritiikkiä Lindtmanille

SDP:n varapuheenjohtajaksi on valittu Nasima Razmyar, toiseksi varapuheenjohtajaksi Niina Malm ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Matias Mäkynen.

Myös kansanedustaja Ilmari Nurminen tavoitteli varapuheenjohtajuutta, mutta hän ei tullut valituksi.

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin puolestaan Turun apulaispormestari Piia Elo.

Eilen valitun puolueen puheenjohtajan Antti Lindtmanin toiminta puoluesihteerikisassa herätti kritiikkiä varapuheenjohtajiston pitämässä tiedotustilaisuudessa.

Mäkynen sanoi, että SDP:ssä on 10–15 vuotta tehty töitä sen eteen, että jäsendemokratiaa lisätään.

– Sen takia meillä käytiin nyt jäsenvaali puolueen puheenjohtajasta, sen takia meillä on poliittinen ohjelma tuotu puoluekokoukselle ja haluttu koko ajan lisätä nimenomaan puoluekokouksen ja jäsenistön valtaa. Tämä on sitä vastaan, ja siinä mielessä askelia taaksepäin, Mäkynen sanoi.

Aiemmin lauantaina SDP:n puoluesihteeriksi valittiin Mikkel Näkkäläjärvi. Lindtman ilmoitti jo eilen suosikkinsa puoluesihteeriksi. Lindtman kertoi kannattavansa Näkkäläjärveä tai Hanna Kuntsia tehtävään. Puoluesihteeriehdokkaita oli alun perin neljä, mutta kaksi luopui kisasta juuri ennen äänestystä Lindtmanin ilmoituksen takia.

Kisasta luopuivat Matti Niemi ja Kaisa Vatanen.

”Lindtman tiesi, mitä teki”

Mäkynen arvioi, että Lindtman varmasti tiesi, mitä teki.

– Nyt hänen tehtävänsä on vain kursia homma kasaan ja mennä yhdessä eteenpäin, Mäkynen sanoi.

Myös Elo oli Mäkysen kanssa samoilla linjoilla. Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, millaiset välit kaikilla on Lindtmanin kanssa. Razmyar sanoi, että hänellä on hyvät välit ja hän ymmärtää, että viime vuorokauden tilanne on harmittanut monia.

– Sen eteen Lindtman tulee tekemään töitä.

Razmyar sanoi, että Lindtman halusi olla avoin, mutta jälkeenpäin ajateltuna voi miettiä, oliko siitä enemmän hyötyä vai haittaa. Razmyar kuitenkin sanoi uskovansa, että Lindtmanilla on tarve ja into lähteä luotsaamaan joukkuetta.

Myös Malm ja Elo kuvailivat välejään Lindtmanin kanssa hyviksi.

Mäkynen sanoi, että Lindtman on eduskunnan jalkapallojoukkueen kärkipelaaja ja hän on keskikenttäpelaaja.

– Me pelaamme hyvin yhteen ihan jatkuvasti. Tunnen Antin (Lindtman) hyvin, ja olen toiminut hänen kanssaan pitkään. Tiedän, että hän kestää, että hänen kanssaan ollaan eri mieltä.

Mäkysen mukaan erimielisyydet voi sanoa Lindtmanille myös julkisesti.

Skinnari tavoitteli puoluevaltuuston johtajuutta

Vaikka puoluesihteerivalinta aiheuttikin jonkinlaista draamaa, varapuheenjohtajien valinta ei sisältänyt suuria yllätyksiä. Malm ja Mäkynen toimivat myös edellisessä puheenjohtajistossa varapuheenjohtajina. Razmyar sai 883 ääntä, Malm 793 ääntä ja Mäkynen 774 ääntä. Nurminen sai 434 ääntä.

– Mieletöntä, meillä on upea joukkue, Razmyar sanoi.

Puoluevaltuuston puheenjohtajakisassa Elo keräsi 276 ääntä.

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi oli ehdolla myös entinen ministeri ja puolueen entinen varapuheenjohtaja Ville Skinnari, joka sai 201 ääntä.

Razmyar toiminut apulaispormestarina

Vastavalittu puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Razmyar valittiin eduskuntaan ensi kerran vuonna 2015. Hän jätti paikkansa tultuaan valituksi Helsingin apulaispormestariksi vuonna 2017. Tämän kevään vaaleissa Razmyar valittiin uudestaan eduskuntaan.

Razmyar puhui puoluekokouspuheessaan muun muassa vuodesta 1992, kun hän saapui perheensä kanssa Suomeen Afganistanista.

– Elämän vaikeimpina hetkinä minua on kannatellut perheeni sekä yhteiskunnan turvaverkot. Menin kouluun, opin kielen, sain ystäviä, työn, perheen, ja teistä, hyvät puoluetoverit, sain korvaamattoman yhteisön.

Hän sanoi, että vaikka elämä oli paikoin niukkaa, hän ajatteli, että hänellä on riittävästi.

– Nykyään katson suomalaista yhteiskuntaa sieltä, mistä tulin, ja sieltä, missä nyt olen, osana sitä. Se antaa perspektiiviä. Minä ja perheeni, olemme saaneet rakentaa elämämme täällä. Siksi haluan olla turvaamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, jotta jokainen voi saada samat mahdollisuudet oman polkunsa rakentamiseen ja onnellisuuteen kuin minä olen saanut, hän sanoi.

