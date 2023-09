Rudus purkaa tyhjillään olleen betoniasemansa Salossa

Rudus Oy aikoo purkaa tyhjillään olevan betoniasemansa Salon Satamakadulla tulevan talven aikana.

Yhtiö ei aio jatkaa tehtaan toimintaa, ja se on hakenut kaupungilta tehtaan ympäristöluvan rauettamista. Salon rakennus- ja ympäristölautakunta päätti asiasta tällä viikolla.

Satamakadun varressa on toiminut betoniasema 1980-luvulta asti. Johtaja Pasi Huttu Ruduksen Etelä-Suomen alueelta kertoo, että tehdas on ollut tyhjillään jo vuosia.

– Pyrimme toimimaan markkina-alueilla, joissa toiminta on kannattavaa. Salon seudulla volyymi ei ole ollut enää riittävä kaikille toimijoille, Huttu perustelee.

Ruduksella on hänen mukaansa ollut todella laaja tehdasverkosto ympäri Suomea. Verkostoa on karsittu, ja kiinteitä valmisbetonitehtaita on enää vilkkaammilla markkina-alueilla.

– Markkina muuttuu, kaupungit muuttuvat ja alalle tulee uusia toimijoita. Toimittamamme tavara pysyy myös nykyisin pidempään toimintakuntoisena, ja se mahdollistaa pidemmät kuljetusmatkat.

Pasi Hutun mukaan Rudus pystyy edelleen toimittamaan Salon alueelle valmisbetonia Turun, Tammisaaren ja Lohjan tehtailtaan.

– Merkittävämpiä projekteja varten voimme tulla myös siirrettävällä laitoskapasiteetilla kohteeseen. Siirrettävät laitokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, ettei kiinteitä tehtaita tarvitse olla niin tiheässä, hän kertoo.