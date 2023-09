Rukajärvi jäi pois lumilautailun maajoukkueesta – nuorentuneessa maajoukkueessa mukana myös 13-vuotias lautailija

Kaksi olympiamitalia ja kaksi MM-mitalia voittanut Enni Rukajärvi vetäytyi lumilautailun maajoukkueesta. Lumilautailuliitto kertoi tiedotteessaan, että maajoukkueen keski-ikä putosi roimasti, kun liitto uudisti joukkuetta.

Rukajärvi kertoi Helsingin Sanomissa, että hän haluaa haastaa itseään uusilla tavoilla. Suunnitelmissa on panostaa aiempaa enemmän lumilautailukuvauksiin.

– Tuntuu, että olen tehnyt ja saavuttanut kisapuolella jo tosi paljon. Vaikka pystyisin jatkamaan maajoukkueessa, oman motivaation kannalta on hyvä hakea uusia haasteita, 33-vuotias Rukajärvi kertoi HS:lle.

Liiton mukaan Rukajärvi jatkaa oman uransa ohella myös maajoukkueen mentorina.

Uudistuneen maajoukkueen kokenein laskija on vuonna 1995 syntynyt espoolainen Kalle Järvilehto. Joukkueessa on vain kolme yli 20-vuotiasta laskijaa. Uusina laskijoina maajoukkueeseen tulevat Ville Jukola, Erik Jurmu, Pyry Posio ja Dennis Larkiala. Vuonna 2009 syntynyt Posio on 13-vuotiaana joukon nuorin.

Rinnekangas Australiasta kohti uutta kautta

Viime kaudella nilkkansa loukannut Rene Rinnekangas, 23, ja polvivammaa parannellut Eveliina Taka, 21, ovat toipuneet kisakuntoon. Rinnekangas on jo aloittanut kauden Australiassa.

– Viime kaudesta jäi vähän nihkeä maku suuhun. Opettavaista se oli. Aina ei tiedä, miksi jotkut asiat tapahtuvat, mutta joskus ne selviävät, Rinnekangas sanoi tiedotteessa.

Rukajärven lisäksi maajoukkueesta jäivät pois Carola Niemelä ja Mikko Rehnberg.