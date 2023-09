Ruotsissa juhlitaan kuninkaan 50-vuotista vallassaoloa – kuninkaan suosio on verraten hyvä, eikä monarkian lakkauttaminen saa merkittävää kannatusta

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa juhlii 50-vuotista vallassaoloaan, ja juhlavuosi huipentuu syyskuun puolivälissä Tukholmassa. Kaarle Kustaa on pisimpään Ruotsia hallinnut monarkki.

Kaarle Kustaa nousi valtaistuimelle vain 27-vuotiaana isoisänsä kuoltua. Yksi sukupolvi jäi väliin, sillä Kaarle Kustaan ollessa vielä vauvaiässä hänen isänsä kuoli lento-onnettomuudessa.

Kruununperimysjärjestys suosi Ruotsissakin aiemmin miehiä, joten Kaarle Kustaasta tuli kuningas, vaikka hänellä on neljä vanhempaa sisarta.

– Minulle on kerrottu, että kun olin vauva, siskot pitivät minua nukkena ja työnsivät vaunuissa, kuningas on muistellut.

Sittemmin Kaarle Kustaa lähetettiin sisäoppilaitokseen, sillä hänen äitinsä päätteli poikansa tarvitsevan toisten poikien seuraa.

Prinssin aikuistuttua media seurasi hänen romanssejaan ja vaihtuvia naisystäviään tarkoin. Tulevan puolisonsa, saksalais-brasilialaisen Silvia Sommerlathin, hän tapasi Münchenin olympialaisissa vuonna 1972. Häitä juhlittiin nelisen vuotta myöhemmin. Seurusteluaikana Silvia ja Kaarle Kustaa viettivät toisinaan aikaa myös Ahvenanmaalla, jossa he saattoivat oleskella yksityisesti ilman median huomiota.

Hyvät suosioluvut

Juhlavuotensa aikana kuningas puolisoineen vierailee Ruotsin kaikissa 21 läänissä.

Kaarle Kustaa on nykyisin varsin pidetty, sillä Göteborgin yliopiston julkistamien SOM-instituutinselvitysten mukaan hänen suosionsa on viime vuosina kasvanut. Instituutti on yliopiston yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos. Suosioluvuissa kuninkaan tosin ylittää hänen tyttärensä, kruununprinsessa Victoria.

Tutkimusten perusteella runsaalla 40 prosentilla ruotsalaisista on joko paljon tai melko paljon luottamusta kuningashuonetta kohtaan. Joka viidennellä luottamusta ei juuri ole, ja loput sijoittuvat näiden välille.

Naiset luottavat kuningashuoneeseen miehiä useammin. Sen sijaan eri ikäryhmien väliset erot ovat verraten pieniä, joskin iäkkäimpien ryhmässä luottamusta on vahvimmin.

Monarkian lakkauttaminen ei innosta

Monarkian jatkumista ja lakkauttamista kannattavien osuudet ovat pysyneet viime vuodet verraten vakaina, eikä tasavaltaiseen valtiomuotoon siirtyminen kerää kovinkaan suurta suosiota. Monarkian säilyttämistä kannattaa hieman useampi kuin joka toinen vastaaja, kun joka viides vastaaja olisi valmis hankkiutumaan eroon monarkiasta. Noin neljäsosalla vastaajista ei ole asiaan kantaa.

Vanhemmat ikäryhmät kannattavat Ruotsissakin monarkian säilyttämistä selvästi nuorempia ikäryhmiä enemmän. Monarkian säilyttämisen kannatus on yleisempää maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa verrattuna Ruotsin suurimpiin kaupunkeihin. Sen sijaan vastaajien tulotasolla ei ole kannatusluvuissa suuria eroja.

Poliittiset jakolinjat näkyvät: poliittisesti itsensä oikealle määrittelevät kannattavat monarkian säilyttämistä selvästi useammin kuin poliittisesti vasemmalla olevat.

– Jopa heillä, joiden mielestä monarkia pitäisi lakkauttaa, on myönteinen kuva Victoriasta. Tämä antaa hyvät edellytykset aikanaan vallanvaihdokselle, tutkija Ulrika Andersson SOM-instituutista arvioi tiedotteessa.

Kuningas otti kantaa tulevaan vallanvaihdokseen vuonna 2016 uutistoimisto TT:lle antamassaan 70-vuotishaastattelussa. Sen perusteella kruunusta luopuminen ei ole ollut ajankohtaista.

– Sitä työskentelee niin kauan kuin jaksaa ja terveys kestää, hän sanoi tuolloin.

Vastaavan näkemyksen on esittänyt myös kuningatar Silvia.

Julkisuuden myrskyn silmässä

Kuninkaan vallassaolon juhlat sujuvat todennäköisesti yleisessä ilonpidossa, mutta Kaarle Kustaa ei suinkaan ole välttynyt julkisuuden nurjilta puolilta.

Vuonna 2010 julkaistiin kirja Carl XVI Gustaf – den motvillige monarken (Vastentahtoinen monarkki), jossa ruodittiin muun muassa kuninkaan yksityiselämää. Esille tuotiin väitteet vierailuista seksi- ja strippiklubeilla, uskottomuus, raju juhlinta sekä kuninkaan eräiden ystävien kyseenalaiset tuttavuudet.

Rikollispiireissä tunnettu seksiklubien omistaja kertoi, että hänellä olisi hallussaan arkaluonteisia valokuvia kuninkaasta. Tässä yhteydessä yhden kuninkaan ystävistä kerrottiin yrittäneen peitellä kuninkaan seksiskandaaleita ja estää valokuvien julkaisun. Kuningas kiisti käyneensä kyseisillä klubeilla ja kertoi, ettei tiennyt ystäviensä yhteyksistä rikollistaustaisiin tahoihin. Hän myös sanoi, ettei mitään arkaluonteisia valokuvia ollut.

– Ei, sellaisia ei todellakaan voi olla. On siis vaikea kommentoida jotain, jota ei ole nähnyt ja jota kukaan muukaan ei ole nähnyt, hän vastasi toimittajien kysymyksiin keväällä 2011.

Tapahtumasarjan aikana kuninkaan kansansuosio laski selvästi, ja monet halusivat hänen väistyvän vallasta ja siirtävän kruunun prinsessa Victorialle.

Prinsessa puolestaan kommentoi tilannetta myöhemmin.

– Tekee todella kipeää, kun vanhemmista kirjoitetaan noin tylysti kuin on tehty, Victoria sanoi Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n haastattelussa.

– Vuosi on ollut todella raskas, hän lisäsi.

Myös kuningatar Silvia on eräissä yhteyksissä kertonut, miten voimattomaksi on tuntenut itsensä huhumyllyjen pyörteissä. Osa kielteisestä julkisuudesta on koskenut kuningattaren edesmenneen saksalaisen isän natsiyhteyksiä.

Mimma Lehtovaara