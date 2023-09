Salon kaupungintalo saa jatkossa osan sähköstään omasta aurinkovoimalasta.

Kaupungintalon katolle asennetaan parhaillaan 300 aurinkopaneelia, joiden odotetaan pienentävän kaupungintalon sähkönkulutusta noin 20 prosenttia.

– Kaupungintalon sähkönkulutus on noin 500 megawattituntia vuodessa. Olemme laskeneet, että voimala maksaa itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa, Salon energia-asiantuntija Fredrik Lindholm kertoo.

Kaupunki kilpailutti aurinkovoimalan toimittajan kesällä. Tarjouksia tuli kaikkiaan kahdeksan, joista voimalan toimittajaksi valikoitui Solar Age Oy.

Kokonaisurakan hinta on runsaat 95 000 euroa. Työ valmistuu kahden viikon sisällä, jos sää ei viivytä aikataulua.

Aurinkopaneeleita asennetaan kaupungintalon katolle kahdelle puolelle. Voimala on mitoitettu siten, että kaikki sähkö voidaan käyttää itse.

– Tavoitteemme ei ole myydä sähköä. Viikonloppuisin, jolloin oma käyttö on pienempää, Vaasan Sähkö ostaa meiltä ylijäämäsähkön, Fredrik Lindholm sanoo.

Kaupungintalo käyttää sähköä muun muassa ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen. Kesällä jäähdytys on suurin kuluttaja, ja silloin myös paneelit tuottavat parhaiten.

Aurinkovoimalan paneelit ovat kiinalaisia ja Longi-merkkisiä.

– Emme voi suosia salolaista, vaikka haluaisimme. Hankintalaki määrää sen, että kaikkien pitää saada osallistua kilpailuun, Lindholm muistuttaa.

Kaupungintalon aurinkovoimala on Salon kaupungin omistamista voimaloista suurin. Toinen iso voimala asennettiin Halikon terveysaseman katolle viime vuonna, ja siinä on 159 paneelia. Pienempiä voimaloita on Tupurin ja Perniön Kirkonkylän koulussa.

Aurinkovoimaa on tarkoitus lisätä kaupungin kiinteistöissä jatkossakin.

– Pitää katsoa, missä rakennuksen katto sopii tuotantoon ja katto on uusittu suhteellisen lähiaikoina. Aurinkovoimalaa ei ole järkevää asentaa, jos tiedossa on kattoremontti muutaman vuoden päästä, Fredrik Lindholm perustelee.

Hänen mielestään seuraava hyvä kohde aurinkovoimalalle olisi pääkirjasto, jonka katto uusitaan. Toinen paljon sähköä käyttävä kohde voisi olla keskuskeittiö. Aurinkopaneeleita sopisi myös Halikon koulukeskuksen katolle.

Kaupungin kiinteistöistä 30 lämpiää edelleen öljyllä – Suomusjärven koulu seuraava maalämpökohde

Salon tavoite päästä eroon öljylämmityksestä on vielä kaukana.

Kaupunki on muuttanut viime vuosina useita öljyllä lämpiäviä kouluja, päiväkoteja ja liikuntahalleja maalämmölle ja kaukolämpöön, mutta lista on edelleen pitkä.

– Meillä on edelleen 30 kiinteistöä öljylämmityksellä. Niistä kymmenen on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen käytössä, emmekä tiedä niiden tulevaisuutta, Salon energia-asiantuntija Fredrik Lindholm kertoo.

Muutostöitä on tehty edellisen kerran Hähkänän ja Muurlan kouluissa ja päiväkodeissa. Ne siirrettiin maalämmölle, ja öljy jäi enää huippupakkasten tukilämmitykseksi.

Suomusjärven koulu piti muuttaa maalämmölle tänä vuonna, mutta hanke siirrettiin ensi vuoteen rakennusmateriaalien hintojen kovan nousun takia. Ajatuksena on, että muutostyöt tehdään ensi vuoden alkupuoliskolla.

– Seuraava suuri kohde on Kaivolan koulu, jossa on tarkoitus hankkiutua eroon äljystä peruskorjauksen yhteydessä, Lindholm suunnittelee.

Lämmitystaparemontteja on viivyttänyt osaltaan se, että Salo oli pitkään ilman omaa energia-asiantuntijaa. Viime syksynä aloittaneella Lindholmilla on paljon töitä.

– Öljylämmityksestä luopumisessa ei ole pelkästään kyse siitä, että siirrytään maalämpöön. Järjestelmät pitää saada myös optimoitua, hän muistuttaa.

Kyse on myös rahasta. Kaupungin nykyisillä määrärahoilla lämmitystapamuutoksia tehdään 1–2 vuodessa. Jos tahtia halutaan kiristää, rahaa tarvitaan lisää.

Aurinkoenergiasta tarjolla tietoa kaupunkilaisille

Salolaisille ja somerolaisille on tarjolla lisää tietoa aurinkoenergiasta 19. syyskuuta Salo IoT Campuksella järjestettävässä tilaisuudessa.

Valonia ja Turun ammattikorkeakoulu järjestävät yhdessä viidellä paikkakunnalla infotilaisuuksia, joissa kerrotaan muun muassa taloyhtiöiden aurinkosähköstä, energiayhteisöistä, ylijäämän takaisinmyynnistä ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Mukana on myös verkkoyhtiön edustaja.

Tilaisuudessa kuullaan esimerkkejä erilaisista ratkaisuista taloyhtiöissä ja yrityksissä. Tavoitteena on löytää myös uusia kiinnostuneita pilottikohteita.