Salon kaupunki tekee neljättä vuotta ylijäämää ja lyhentää samalla velkojaan

Talousongelmista 2010-luvulla kärsinyt Salo on tekemässä neljännen peräkkäisen ylijäämäisen tuloksen. Tuoreen verotuloennusteen mukaan kaupungin ylijäämä nousee tänä vuonna 12,8 miljoonaan euroon.

Suunta muuttui ensimmäisenä koronavuonna 2020. Sen jälkeen Salo on tehnyt vuosittain miljoonatolkulla ylijäämää.

Koronavuosien 2020–2021 hyviä tuloksia selittivät valtion avokätiset korona-avustukset. Sen jälkeen lukuja ovat kaunistaneet muhkeat verotulot.

Salon kaupunginhallitus kävi talouslukuja läpi maanantaina hyväksyessään talousarvion laadintaohjeet ensi vuodeksi.

Hyvää Salon taloudessa on esimerkiksi se, että kaupungin velkamäärä on pudonnut reilusti muutaman vuoden takaisesta 110 miljoonasta eurosta. Velkaa oli huhtikuussa vajaat 73 miljoonaa euroa eli runsaat 1 400 euroa asukasta kohti. Vuoden loppuun mennessä lainaa pitäisi olla runsaat 70 miljoonaa.

Positiivisten lukujen vastapainoksi päättäjille esitettiin huolestuttavia ennusteita. Esimerkiksi Salon valtionosuudet ovat pienenemässä ensi vuonna yli kolme miljoonaa euroa kuluvasta vuodesta. Myös verotulojen odotetaan pienenevän miljoonilla euroilla.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan Salon ylijäämä painuu ensi vuonna nollaan. Ennusteet tarkentuvat loppuvuoden aikana.

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtajan Saku Nikkasen (sd.) mielestä hyvistä talousluvuista on vaikeiden vuosien jälkeen lupa ”pikkuisen iloitakin”.

– Nyt viimeistään on syytä nostaa pää ylös pensaasta. Taivas ei pudonnutkaan niskaan, hän lohkaisee.

Nikkasen mukaan kiitos tuloksesta kuuluu osaltaan salolaisille yrityksille. Osa ansiosta kuuluu kaupungin henkilöstölle ja viranhaltijoille, joiden ansiosta menot ovat pysyneet kurissa.

Nikkanen sanoo olevansa huolissaan rakennusalan painumisesta ja julkisen puolen tiukasta taloustilanteesta. Se tulee hänen mukaansa väistämättä vaikuttamaan Saloon.

– Siinä mielessä on hyvä, että on taloudellista puskuria ja lainojakin on lyhennetty.

Saku Nikkanen kaipaa Saloon säästöjen lisäksi rohkeutta tehdä tulevaisuusinvestointeja.

– Pitää tehdä rohkeitakin liikkeitä. Pitää hankkiutua eroon tarpeettomista kiinteistöistä ja tehdä investointeja, jotka vähentävät toimintakuluja. Kaupungin pitäisi tehdä myös investointeja, jotka parantavat asukasviihtyisyyttä.