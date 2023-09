Salon seurakuntatalon katolle rakennettiin mahdollisimman suuri aurinkovoimala

Salon seurakuntatalo on saanut katolleen suuren aurinkovoimalan. Aurinkopaneelit täyttävät käytännössä koko uuden rakennuksen katon. Paneeleita on kaikkiaan 109, ja voimalan teho on noin 44 kWp (kilowattipiikkiä).

Seurakunta päätti hankkia 60 000 euroa maksavan aurinkovoimalan Salo Solar Oy:ltä.

– Vihreään energiaan siirtyminen tulee tavoitteena suoraan strategiastamme. Olemme investoineet jo aiemmin paljon maalämpöön, ja olemme kartoittaneet kohteita, joissa saatetaan käyttää aurinkovoimaa. Meillä on ollut myös Perniössä ajatus Melassuon vuokraamisesta aurinkovoimalan käyttöön, kirkkoherra Timo Hukka perustelee.

Seurakuntatalo on suuri rakennus, joka lämpiää kaukolämmöllä. Talon viilentäminen ja ilmastointi vaativat kuitenkin paljon sähköä lämpimään aikaan.

– Aurinkovoiman paras käyttöaika on kevättalvesta pitkälle syksyyn. Siksi se sopii meidän käyttöömme hyvin. Ylijäämäsähkön myymme takaisin sähköyhtiölle, Hukka kertoo.

Toimitusjohtaja Anu Areva Salo Solarilta sanoo, että seurakunnan aurinkovoimalassa on kaksi erityispiirrettä. Turvallisuussyistä koko katto on mahdollista tehdä tarpeen tullen jännitteettömäksi. Järjestelmän tuottoa seurataan myös paneelikohtaisesti.

– Jos kentälle tulee pieni varjo ja vaikka lintu laskeutuu yhden paneelin päälle, normaalisti koko kenttä toimii heikoimman paneelin mukaan. Paneelikohtaisen seurannan ansiosta kenttä kerää koko ajan maksimituottoa. Paneelikohtaisen seurannan ansiosta voimme myös reagoida nopeasti, jos yksittäinen paneeli ei toimi normaalisti, Areva kertoo.

Salon seurakuntatalon virallisia avajaisia vietetään sunnuntaina. Talossa on ohjelmaa pitkin iltapäivää, ja kahvila on avoinna.

Seurakuntatalossa järjestettiin kaksi avointen ovien tilaisuutta keväällä, ja niissä kävi yhteensä 500 seurakuntalaista. Taiteiden Yän aikana talossa vieraili tuhatkunta ihmistä.

– On mielenkiintoista nähdä, paljonko kiinnostusta taloa kohtaan vielä on, Timo Hukka sanoo.