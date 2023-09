Salon Länsirantaan, entisen Café Rion tiloihin on odoteltu jo tovin uutta ruokaravintolaa. Think Drinks Oy:n toimitusjohtaja Amin Gharaghozlu sanoo ravintolan avautuvan, mutta hän ei pysty vahvistamaan, tapahtuuko se vielä esimerkiksi tämän vuoden puolella.

– En uskalla sanoa mitään tiettyä ajankohtaa, koska ihmiset pettyvät, jos se ei pidäkään paikkansa. Yhtiön kasvu on ollut niin vauhdikasta, että Salo on jäänyt paitsioon. Myös henkilökunnasta on pulaa. Ravintolan avaaminen Saloon on työn alla, Gharaghozlu kertoo.

Jo aiemmin oli kerrottu, että ravintolassa myydään Think Drinksin brändiperheeseen kuuluvien Chicken Jointin kana- ja DIF Dönerin kebab-annoksia. Nyt Gharaghozlu kertoo, että Salon ravintolaan on tulossa myös kolmas ruokabrändi.

– Nimeä en voi kuitenkaan vielä paljastaa, hän sanoo.

Ravintolan oli alun perin tarkoitus toimia niin, että ruokaa olisi valmistettu vain toimitettavaksi. Nyt tähän on tehty muutos.

– Avaamme Salossa food court -periaatteella eli sisälle pääsee syömään. Ravintola tarvitsee 10–12 työntekijää.

Gharaghozlu uskoo, että konseptilla on tilausta Salon ravintolaelämässä.

– Haluan ainakin kokeilla tätä, hän sanoo.

Gharaghozlu on asunut aiemmin Salossa ja vastannut useamman ravintolan toiminnasta.

– Olen tuonut Saloon aikoinaan ja avannut Bar Ipaneman, Bar Mollyn, Marmaran ja Hot Chilin, hän luettelee.

