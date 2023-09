Salon Yrittäjät esittää jälleen, että Salon kaupunki eroaisi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy LSJH:sta ja ottaisi jätehuollon omiin käsiinsä.

Yrittäjäyhdistys teki vastaavan aloitteen jo toukokuussa 2020. Samalla se alkoi kerätä nimiä aloitteeseensa Kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Aloitteen on allekirjoittanut runsaassa kolmessa vuodessa yli tuhat henkilöä. Todellinen määrä on kuitenkin hivenen pienempi, koska osa allekirjoittajista on käynyt kannattamassa aloitetta useammin kuin kerran.

– Lisäksi meillä on muistaakseni 268 nimeä paperilla. Nimiähän olisi saatu vaikka kuinka paljon, jos olisi ollut enemmän aikaa kiertää, Salon Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Alanko huomauttaa.

Yrittäjien aloitteen sisältö on käytännössä sama kuin ensimmäiselläkin kierroksella. Yhdistyksen luottamus LSJH:ta kohtaan on heikko, ja se on huolissaan salolaisten jäte- ja kuljetusalan yrittäjien ja heidän työntekijöidensä toimeentulon ja työpaikkojen puolesta.

Yrittäjien mielestä Lounais-Suomen Jätehuollon alkuperäiset, liittymisvaiheessa kaupungin asukkaille luvatut säästöt ja esitetyt kierrätystavoitteet ovat jääneet toteutumatta.

Yrittäjäyhdistyksen mukaan LSJH ei enää ole pelkkä alueellinen jätehuoltoyhtiö, joka palvelee kuntaa ja kuntalaisia. Sen sijaan se haluaa ottaa hallintaansa ja valtaansa kuntien jätehuollon. LSJH:n epäillään myös pyrkivän valtaamaan alaa yksityisten jätehuoltoyritysten liiketoiminnalta hakemalla laajennuslupia toiminnoille, joihin salolaiset yritykset ovat suunnitelleet investointeja.

– Lain mukaan kunnalla on vastuu jätehuollosta. Nyt meillä on mukana yksi ylimääräinen välikäsi, LSJH, Jukka Alanko sanoo.

Alangon mukaan yrittäjien varovainen arvio on, että Salo tienaisi miljoona euroa vuodessa, jos se ottaisi jätehuollon omaan hoitoonsa.

– Kilpailu jatkuisi, paikalliset yritykset ja työpaikat säilyisivät, ja verotulot jäisivät Saloon. Kuntalaisille palvelu olisi edullisempaa, Alanko luettelee.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy vastasi kesällä 2020 tuoreeltaan Salon Yrittäjien aloitteeseen. Yhtiön mukaan aloitteen väitteet asiakashintojen merkittävästä noususta, yksityisten jätehuoltoyritysten liiketoiminnan varastamisesta ja kierrätyksen jarruttamisesta eivät pidä paikkansa (SSS 6.6.2020). Osa väitteistä oli sen mukaan silkkaa valetta.

LSJH korosti, ettei sillä ole intressejä varastaa yksityisten jätehuoltoyritysten liiketoimintaa. Sen sijaan se sanoi jätehuollon laajan kokonaisuuden onnistuvan vain tiiviillä yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa.

LSJH sanoi, ettei se ole hakenut ympäristölupaa uudelle toiminnalle tehdäkseen sitä itse. Sen sijaan luvitus mahdollistaa uusien yritysten tulon Korvenmäen jätekeskuksen alueelle.

Salon kaupunki vastasi yrittäjien aloitteeseen marraskuussa 2021. Vastauksen mukaan LSJH:sta luopuminen olisi kuntalaisten kannalta tarpeetonta ja kallista. Nykyistä ratkaisua pidettiin parhaana tarjolla olevista.

LSJH:sta eroaminen olisi virkamiesten selvityksen mukaan hyvin hankalaa. Irrottautumisen jälkeen kaupungin pitäisi huolehtia jätehuollosta itse, eikä sillä ole mitään omaa jätteenkäsittely- tai loppusijoitusmahdollisuutta saati henkilökuntaa. Infra pitäisi rakentaa tai palvelut kilpailuttaa julkisilla kilpailutuksilla. Kumpikin tapa nostaisi asiakashintoja.

Yksi iso kysymys oli jätteenpoltto. Salon kierrätyskelvoton sekajäte poltetaan Lounavoima Oy:n jätevoimalassa. Lounavoima tuottaa palvelun omistajakunnilleen omakustannusperiaatteella ja myy edullista kaukolämpöä Salolle.

Jos Salo irrottautuisi LSJH:sta, kapasiteettia ei välttämättä riittäisi salolaisten jätteille, tai ainakin palvelusta pitäisi maksaa nykyistä korkeampi hinta.

Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Alanko pitää mahdollisena, että kaupunki vastaa aloitteeseen samalla lailla kuin kaksi vuotta sitten. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että keskustelu jatkuu.

Yrittäjäyhdistys aikoo järjestää aiheesta keskustelutilaisuuksia poliittisille ryhmille syksyn aikana. Tilaisuuksiin on tulossa myös jätehuollon asiantuntija, joka avaa asiaa.

– Toivomme, että poliittiset päättäjät kuulisivat meitä ennen lopullista päätöksentekoa, Alanko sanoo.