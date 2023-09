Salossa lakkoillaan perjantaina ilmaston vuoksi – “Salon pitää luopua ripeämmin öljykattiloista”

Salon kaupungintalon edustalla nähdään tämän viikon perjantaina kylttejä sekä ihmisiä marssimassa ja laulamassa, kun paikalla järjestetään #FridaysForFuture-ilmastolakko. Mukaan voi liittyä osoittamaan mieltä, jakamaan omia huolia ilmastonmuutoksesta ja kannustamaan ilmastotekoihin.

Paikalle on tulossa mielenosoittajia esimerkiksi Salon TasausKohtuusPajasta, joka on epävirallinen ryhmittymä ilmastoasioista huolestuneita. Sen tavoitteena on saada aikaan muutosta positiivisesti, syyllistämättä.

– Tieto tuo tuskaa mutta antaa samalla keinot ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Ei meidän tarvitse palata kivikaudelle, vaan voimme säilyttää nykyajan hyödylliset asiat. Meidän pitää vain toimia fiksummin, sanoittaa Paula Lönnemo Salon TasausKohtuusPajasta.

– Me ihmiset olemme ilmastonmuutoksen aiheuttaneet, ja me pystymme sen ongelmat myös ratkaisemaan.

Ilmastolakkoja on järjestetty Salossa monta kertaa aiemminkin, ensimmäiset vuonna 2018 Greta Thunbergin esimerkin voimasta. Aluksi Salossa lakkoiltiin joka perjantai, mutta sittemmin ilmastolakkoja on nähty enää harvakseltaan.

– Salossa on jo paljon kuultu meidän viestiämme, mutta olemme yhä kahdesti vuodessa osallistuneet kansainväliseen #FridaysForFuture-ilmastolakkoon, Lönnemo kertoo.

– Osallistujamäärä on aina arvoitus. Esimerkiksi kerran mukaan tuli toiselta paikkakunnalta paljon nuoria, jotka olivat katsoneet netistä, missä Suomessa on seuraava ilmastomielenosoitus ja se sattui olemaan Salossa.

Tämänkertaisen lakon tavoitteena on saada varsinkin fossiilisten polttoaineiden aikakausi päättymään. Lönnemon mielestä Salon kaupungin pitäisi luopua ripeämmin öljykattiloista.

Salon kaupungilla on öljylämmityksen varassa yhä 30 rakennusta. Niitä vaihdetaan tällä hetkellä maalämpöön ja muihin ilmastoystävällisiin ratkaisuihin hitaalla 1–2 rakennuksen vuosivauhdilla.

Lönnemo vinkkaa, että aurinkopaneeleita pitäisi sijoittaa esimerkiksi parkkipaikoille katosten päälle eikä luontoon, jotta ilmastoystävällisyyden nimissä ei tuhota luonnon monimuotoisuutta.

Ilmastolakkolaiset kokoontuvat Salon kaupungintalon edustalle perjantaina 15.9. klo 10–12. Ota mukaan oma kyltti ja säänmukaiset vaatteet.

Lue lisää: Salon kaupungintalo saa 300 aurinkopaneelia, mutta öljystä kaupunki luopuu etanan askelin – Suomusjärven koulukaan ei saanut vielä maalämpöä