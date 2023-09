SalPa juoksi tunnin pallon perässä – lopulta ”Laurin veli” puttasi voittomaalin

SalPa sai Ykkösen runkosarjan päätöskierroksella Oulunkylässä lopulta erittäin hyvin osuneen tasonmittauksen.

SalPa esitti Gnistanin vieraana ensimmäiset 30 minuuttia kenties parasta vieraspelaamistaan koko kaudella. Tehotandem Roope Pyyskänen – Olli Jakonen värkkäsi avausvarttiin kaksi maalia, ja vaikka Hannes Woivalin kävi välissä tasoittamassa, oli SalPan alku suorastaan loistava.

– Tiesimme Gnistanin vahvuudet ja heikkoudet, ja pystyimme iskemään niihin heikkouksiin, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä tiivisti.

Se heikkous löytyy puolustuslinjan selustasta, jonne SalPa sai runsaasti palloja nopeista suunnanmuutoksista.

Toisella puoliajalla rankkasade taukosi ja pilvet väistyivät auringon tieltä. Samalla ottelu kääntyi odotetummaksi.

Gnistan laittoi SalPan ravaamaan pallon perässä. SalPan oma pallonhallinta jäi entistä lyhytaikaisemmaksi ja puolustuslinja putosi entistä alemmas.

Gnistan kutitteli Eero ”Laurin veli” Markkasen johdolla SalPan maaliviivaa, mutta tasoitusta saatiin odottaa aina 70. minuutille. Gnistanin Keaton Isaksson vapautti loistavalla syötöllä Joakim Latosen läpiajoon ja ex-SalPa viimeisteli tasoituksen taidokkaan pyörähdyksen jälkeen.

Tasoituksen jälkeen Gnistanin vyöry voimistui ja 83. minuutilla Markkanen jatkoi Mohamed Sarrin matalan keskityksen maaliin. Tai niin ainakin tulospalvelu väitti.

– Kyllä mä siihen osuin, leukaa rapsuttanut Markkanen väitti Ruudun haastattelussa.

Yhtä kaikki, SalPan eväät oli siinä vaiheessa syöty viimeistä murua myöden. Ainoan pienen paineen vieraat loivat Gnistanin alueelle neljännellä lisäaikaminuutilla, mutta mitään vaarallista ei siitäkään syntynyt.

Ottelun kuvasta kertoo kaiken se, että SalPa laukoi viidennen kerran kohti Gnistanin maalia jo ottelun 22. minuutilla. Viimeisen reilun tunnin aikana laukauksia tuli enää yksi.

– Ei me muutettu mitään tauolla. Vastustaja oli vaan toisella jaksolla niin pirun hyvä. Meidän rutiinitaso ja henkinen sekä fyysinen jaksaminen eivät riittäneet, Suonperä myönsi rehdisti tosiasian.

– Totta kai nyt harmittaa, mutta samalla huomasin pukukopissa, ettei tappio lamaannuta joukkuetta samalla tavalla kuin alkukaudesta. Se ei ole välinpitämättömyyttä vaan sellaista motivoivaa uskoa.

Päätöskierroksen muut tulokset JäPS–KäPa 4–4, Jaro–JJK 2–2 ja KPV–EIF 2–3 satoivat SalPan laariin.

Alemman jatkosarjan alussa SalPan ero putoamisviivaan alapuolella olevaan KäPaan on kuusi pistettä. Väliin mahtuvat myös Jaro ja JäPS, jotka ovat viisi pistettä SalPan perässä.

Eli pudotakseen SalPan on käytännössä hävittävä kaikki alemman jatkosarjan viisi ottelua. Samaan aikaan KäPan ja Jaron on kerättävä kuusi ja JäPSin seitsemän pistettä enemmän kuin SalPa, sillä SalPalla on jokaista merkittävästi parempi maaliero.

SalPan putoaminen on siis edelleen teoreettisesti mahdollinen, mutta käytännössä lähes mahdoton, sillä joukkueet tulevat pakostakin menettämään pisteitä toisilleen. SalPalle riittää sarjapaikan varmistamiseen yksi voitto.

– Ei meillä silti ole sellaista ajatusta, että yksi voitto ja kädet pystyyn, Suonperä vakuutti.

Kaiken lisäksi SalPa pelaa viidestä ottelusta kolme kotona. Epävirallisen otteluohjelman mukaan SalPa aloittaa alemman jatkosarjan 17. syyskuuta kotikentällä jumbo-JJK:ta vastaan. Muut kotiottelut olisivat JäPSiä ja KäPaa vastaan ja vierasmatkat olisivat pisimmät mahdolliset eli KPV ja Jaro. Otteluohjelma vahvistetaan vasta maanantaina.

Ykkösen kärkitaistelu sen sijaan on tiivistymässä Gnistanin ja Ekenäs IF:n väliseksi.

Ennen päätöskierrosta kaksikko oli tasapisteissä identtisellä rivillä ja maalierolla. Kumpikin voitti päätöskierroksen ottelunsa 3–2, joten EIF voitti runkosarjan keskinäisten otteluiden perusteella.

Suonperän mielestä tammisaarelaiset ovat myös ykkössuosikki sarjan voittajaksi ja liiganousijaksi.

– Gnistan on pallollisena paras joukkue, mutta EIF on tehnyt monta kovaa nousua tappioasemasta voittoon. EIF:n puolustuksen tasapaino on myös parempi. Siksi veikkaan, että EIF nousee suoraan.

Ykkönen: Gnistan–SalPa 3–2 (1–2)

Maalit:

9. Olli Jakonen 0–1

13. Hannes Woivalin 1–1

16. Olli Jakonen 1–2

70. Joakim Latonen 2–2

83. Eero Markkanen 3–2

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Luka Kuittinen, Michael John, Joonas Meura; Daniel Kepot, Roope Kantola (88. Mikael Anttila), Roope Pyyskänen (v) (60. Thomas Agyiri), Mikke Louhela (76. Aleksi Jännes), Oskari Jakonen (76. Daniel Rökman): Jesse Huhtala, Olli Jakonen (v) (76. Otto Lehtisalo)

SalPan muut vaihtopelaajat: Halil Bagci (mv) ja Valtteri Olsbo.

Laukaukset: 17–11

Laukaukset maalia kohti: 6–6

Kulmapotkut: 8–4

OHO!

Kärkikaksikon EIF ja Gnistanin runkosarja oli identtinen: 14 voittoa, 6 tasapeliä, 2 tappiota ja maaliero 38–18!

Yleisöä: 588.

SalPan seuraava ottelu: alustavasti su 17.9. SalPa–JJK. Otteluohjelma varmistuu maanantaina.