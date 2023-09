Sanna Marin viimeisessä puheessaan SDP:n puheenjohtajana: Poliittiset päätökset eivät ole pakollisuuksia, vaan valintoja

SDP:n puheenjohtajuudesta väistyvä Sanna Marin painotti puoluekokouspuheessaan, että demokraattisesti valittu poliittinen vallankäyttäjä valitsee jokaisen päätöksen kohdalla sen, kenen puolelle asettuu. Hän sanoi, että poliittiset päätökset eivät ole välttämättömyyksiä tai pakollisuuksia, vaan ne ovat valintoja.

Marinin mukaan on valinta antaa valtaa niille, jotka eivät pidä jokaista arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisina. Hän jatkoi, että on valinta ottaa tuloja niiltä, joilla ei ole, ja antaa niille, joilla on.

SDP:n puoluekokous alkoi tänään Jyväskylässä. Marinin puhe on hänen viimeinen puheensa puolueen puheenjohtajana, sillä SDP:lle valitaan tänään uusi puheenjohtaja.

Puheessaan Marin kävi myös läpi edellistä hallituskautta, jolloin SDP oli pääministeripuolue. Marin valittiin pääministeriksi vuoden 2019 lopulla, kun hänen edeltäjänsä Antti Rinne erosi Posti-kohun takia.

Marinin kaudella Suomea kohtasi koronapandemia ja Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Puheessaan Marin puhui myös Venäjästä.

Marin sanoi, että kylmän sodan jälkeen monet uskoivat, että taloudellisen kanssakäymisen ulottaminen uusille alueille toisi automaattisesti mukanaan eurooppalaisiin ja läntisiin perusarvoihin kuuluvat ilmiöt: rauhan, vapaan demokratian sekä yksilön- ja ilmaisunvapauden.

– On kuitenkin yhdestoista hetki huomata, ettei näin ole käynyt.

Hänen mukaansa on tunnistettava, että nyt eletään maailmassa, jossa näitä arvoja ja ilmiöitä on aktiivisesti edistettävä, puolustettava ja viljeltävä.

– Meidän on valittava jakamaton ihmisarvo, oikeusvaltio ja median sekä kansalaisten vapaus. Samalla meidän on tarkasteltava yhteiskuntiemme välttämättömiä toimintoja sekä pyrittävä nojaamaan niiden osalta ennen kaikkea demokraattisiin, arvomme jakaviin maihin.

Marin lisäksi kävi puheessaan läpi sitä, mitä edellinen hallitus sai aikaan. Hän sanoo, että päättyneellä kaudella saavutetut uudistukset ovat sosiaalidemokraattisen liikkeen jäsenten kädenjälkeä.

– Työelämä ja työllisyys, koulutus ja tutkimus, sosiaali- ja terveyspalvelut, oikeudenmukainen talouspolitiikka, haavoittuvassa asemassa olevien tukeminen, turvallisuus sekä ympäristö- ja ilmastokysymykset. Kaikilla näillä politiikan aloilla me sosialidemokraatit uudistimme Suomea inhimillisemmäksi ja yhdenvertaisemmaksi, hän sanoi.

Marinin oli tarkoitus pitää tänään myös lehdistötilaisuus, mutta se yllättäen peruttiin. Syytä sen perumiseen ei ole kerrottu.

”Tulen takaisin teidän viereenne”

Marin sanoi puheessa olevansa myös kiitollinen kaikista yhteisistä vuosista puolueessa.

– Nyt päättyvä puoluekokouskausi päättää omalta osaltani 9-vuotisen työn puoluejohdossa ja puoluehallituksen pöydän ympärillä. Näistä viimeiset kolme sain kunnian toimia kansanliikkeemme johdossa sen puheenjohtajana.

Marinin mukaan puoluekokouksilla ja puolueen ohjelmatyöllä on aina ollut erityinen paikka hänen sydämessään.

– Täällä, SDP:n puoluekokouksessa hyvät toverit, muutetaan maailmaa. Siksi me olemme täällä. Jokainen meistä.

Marin kiitti erityisesti puoluesihteeri Antton Rönnholmia. Puoluekokouksessa SDP:lle valitaan myös uusi puoluesihteeri, eikä Rönnholm enää ole ehdolla.

Marin sanoi, että hänellä kääntyy nyt uusi sivu elämässä.

– Joskus vanhasta on luovuttava, jotta tilalle voi tulla jotain uutta. Mutta en minä kokonaan katoa vaan tulen takaisin riviin teidän viereenne.

Hän myös kiitteli paikalle saapuneita. Marin kertoi puheessaan, että kokoukseen saapui lähes täysimääräinen määrä jäseniä.

Viivi Salminen