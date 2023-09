Vuokra-asuntojen kysyntä on ryöpsähtänyt Salossa lyhyen ajan sisällä kovaan kasvuun.

Salon Vuokratalot Oy:lle on tehty asunnoista satakunta uutta hakemusta. Suuren osan selittävät ukrainalaiset turvapaikanhakijat, jotka ovat muuttamassa vastaanottokeskuksista omilleen.

– Ukrainalaiset hakijat ovat meille ykkösprioriteetti. Ongelmana tässä on, että lähes kaikki haluavat Salon keskustaan, toimitusjohtaja Timo Elonen Salon Vuokrataloista sanoo.

Moni ukrainalainen on aloittamassa elämää omillaan. Ihmisillä saattaa olla sovittu työpaikka, mutta ei esimerkiksi omaa autoa tai edes ajokorttia.

– Heille ei ole mahdollista osoittaa asuntoa esimerkiksi Perniöstä tai Suomusjärveltä, jos työpaikka on Salossa, Elonen perustelee.

Salon Seudun Sanomat kertoi maanantaina ukrainalaisesta Inna Liashokista, joka asuu nyt Someron vastaanottokeskuksessa. Hänellä olisi tiedossa työpaikka Salon keskustassa, ja hän haluaisi myös asunnon keskustan alueelta.

Salon Vuokratalot ei ylläpidä jonotuslistaa asuntoihin, vaan asunnon tarvetta harkitaan kiireellisyyden mukaan.

Yhtiöllä on kaikkiaan 1 600 asuntoa. Niistä viitisenkymmentä on Timo Elosen mukaan huonossa kunnossa vesivahinkojen tai muun remonttitarpeen takia.

Asuntoja on tyhjänä 60–70. Ongelmana on, että ne sijaitsevat usein Salon maaseudulla. Asuntoja vapautuu keskimäärin 10–15 kuukaudessa.

– Tämä on tavallaan positiivinen ongelma. Kysyntää on, tarjontaa on, mutta ne eivät kohtaa. Yleisesti ottaen käyttöasteemme on erittäin hyvä, ja se lähentelee 95 prosenttia, Elonen korostaa.

Vuokra-asuntojen hakijat toivovat usein asuntoa keskustan alueelta. Pahkavuori ja Ollikkala käyvät kaupaksi hyvin, mutta sitä kauempana oleviin asuntoihin kiinnostusta on jo selvästi vähemmän.

Vanhoissa vuokrataloissa ongelmia voi aiheuttaa myös se, että vuokra nousee asunnon koon takia niin suureksi, ettei niihin saa Kelan asumistukea.

Timo Elosen mukaan Salossa pitäisi ehdottomasti miettiä uuden vuokratalon rakentamista keskustan alueella.

– Keskusta on se, mihin ihmiset haluavat tulla. Jos keskustan alueelta löytyy sopivaa tonttia, tämä olisi ehdottomasti harkinnan paikka.

Salon maankäyttöpalveluiden johtaja Raimo Inkinen sanoo, että vuokra-asuntojen tarve keskustassa on tunnistettu. Hän ei kuitenkaan usko, että uutta taloa uskallettaisiin kovin nopealla aikataululla rakentaa.

– Rakennuskustannukset ovat nousseet, ja rahoitus on suuri kysymysmerkki. Aran (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tulevaisuuskin on epävarma.

Inkisen mukaan Salolla ei ole keskeisillä paikoilla sopivia tontteja vuokratalolle.

– Kaupungin vuokrataloja on Ollikkalassa, ja ne ovat osin huonossa kunnossa. Yksi mahdollisuus on, että purettaisiin pois jotain ja rakennettaisiin tilalle vuokra- tai asumisoikeuskohde. Asuntojen määrä ei silloin tosin kasvaisi.

Raimo Inkisen mielestä asiasta on syytä keskustella.

– Salon asuntopoliittinen ohjelma on vuodelta 2019. Sekin tarvitsisi ehkä päivittää.