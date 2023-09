SDP aloittaa puoluekokouksensa – Marin pitää jäähyväispuheen puoliltapäivin

SDP:n puoluekokous alkaa tänään Jyväskylässä. Kokouksen ohjelmassa on tänään muun muassa puolueen puheenjohtajan valinta.

Ehdolla ovat SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Krista Kiuru. Eduskuntaryhmää tällä hetkellä johtavaa Lindtmania on pidetty ylivoimaisena suosikkina tehtävään.

Ensimmäistä kertaa SDP:n historiassa puheenjohtajasta on käyty neuvoa-antava jäsenäänestys, jonka tulos selviää alkuillasta. Jos toinen ehdokkaista saa selvästi enemmän ääniä, on odotettavissa, että vähemmän ääniä saanut luopuu kisasta. Silloin ei tarvita äänestystä puoluekokouksessa. Puolueen sääntöjen mukaan äänestys on kuitenkin mahdollinen.

Kolmipäiväisen kokouksen aikana puolueelle valitaan myös uusi varapuheenjohtajisto, puoluesihteeri, puoluehallitus ja puoluevaltuusto.

Marin yllätti vetäytymällä

Väistyvä puheenjohtaja Sanna Marin pitää kokouksen alussa puolenpäivän aikaan jäähyväispuheensa. 37-vuotias pirkanmaalainen kansanedustaja nousi SDP:n johtaman hallituksen pääministeriksi joulukuussa 2019. Hän voitti täpärästi Antti Lindtmanin äänestyksessä pääministeriehdokkuudesta. Marin valittiin tämän jälkeen seuraavassa puoluekokouksessa myös puolueen puheenjohtajaksi.

Pääministerikaudelle sattui kaksi isoa kansainvälisen tason kriisiä, koronapandemia ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan. Nuorena pääministeriksi nousseesta Marinista tuli maailmanluokan tähti, mutta tehtävään liittyvä suuri vastuu myös kuormitti.

Kevään eduskuntavaalien jälkeen Marin ilmoitti monien suureksi yllätykseksi, ettei aio jatkaa puheenjohtajana. Marin sanoi haluavansa elää vaihteeksi vähän rauhallisempaa elämää.

– On suoraan tunnustettava, että myös oma kestokykyni ja kantokykyni on näiden vuosien aikana välillä ollut koetuksella, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa tuolloin.

Marin jatkaa rivikansanedustajana kolmatta kautta.

SDP:n puoluekokous järjestetään kolmen vuoden välein.

Saila Kiuttu