SDP:n eduskuntaryhmä valitsi Tytti Tuppuraisen puheenjohtajaksi – Tuppuraisen mukaan tärkein tehtävä on pitää ryhmä yhtenäisenä

SDP:n eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen kansanedustaja Tytti Tuppuraisen. Tuppurainen oli edellisessä hallituksessa eurooppa- ja omistajaohjausministeri. Tuppurainen kertoi tiedotustilaisuudessa medialle, että ryhmänjohtajana hänen tärkein tehtävänsä on edistää ryhmän toimintakykyä ja sitä, että SDP:n eduskuntaryhmä on iskukunnossa ja yhtenäinen.

Hänen mukaansa sekä Suomessa että muualla ollaan haastavassa tilanteessa.

– Tarjoamme väkevän vaihtoehdon Orpon oikeistolaiselle hallitukselle.

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru sanoi toimittajille eduskunnassa tulleensa siihen johtopäätökseen, ettei hän ole ehdolla eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi eikä hänen paikkansa ole ryhmän johdossa. Hän poistui toimittajajoukon lävitse nopeasti eikä muutoin kommentoinut asia.

Kansanedustaja Lauri Lyly kertoi päätöksen jälkeen medialle, että Tuppuraisen valinta oli yksimielinen.

Ryhmän väistyvä puheenjohtaja Antti Lindtman valittiin viikonloppuna puolueen johtoon.

SDP:n eduskuntaryhmässä on 43 kansanedustajaa.

Vielä viikonloppuna Tuppurainen sanoi, ettei aio tavoitella eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävää, vaan keskittyy eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävään.

Keskiviikkoiltana Tuppurainen kuitenkin kertoi viestipalvelu X:ssä, että häntä on kannustettu ryhtymään ehdolle.

– Olen päättänyt olla tähän tehtävään käytettävissä. Haluan olla ryhmän yhtenäisyyden ja yhteistyön edistäjä, hän kirjoitti.

Viivi Salminen