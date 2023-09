”Sitä iskäkin haluaa, että anna mennä vaan”

Koripallomaajoukkueen ympärillä MM-kisoissa surisseet kysymykset roolien selkeydestä voi unohtaa, kun puhe on Elias Valtosesta. Hän on aloittanut pelejä sekä aloitusviisikossa että vaihtopenkillä – ja naurahtaa, kun häneltä kysyy, miten se vaikuttaa hänen pelaamiseensa.

– Minä teen niin kuin käsketään. Minulle on yhdentekevää, aloitanko vai tulenko penkiltä, Valtonen hymyilee.

Valtosen mielestä Suomen joukkueen puutteet ovat näyttäneet suuremmilta kuin ne ovat.

– Psyykkinen valmentaja (Kim Forsblom) sanoi hyvin, että jos orkesterin muutama kaveri soittaa vähän eri tahtiin, se kuulostaa huonolta. Se on tosi pienestä kiinni, mutta yhdessä tekeminen on näyttänyt huonommalta kuin mitä se on. Meillä on oikeasti hyvä kemia joukkueen sisällä. Toki tappiot ovat tuntuneet lannistavilta, Valtonen sanoo.

Valtonen, 24, oli viime syksynä espanjalaisen seurajoukkueensa Manresan kanssa vieraspelimatkalla, kun hänen äitinsä soitti.

– Iskän sairaus oli pitkällä ja äiti soitti, että parempi tulla kotiin, nyt on sen verran vakava tilanne.

Isä Ari Valtonen oli sytyttänyt poikansa palon koripalloiluun. Ari Valtonen valmensi Euran Veivin junioreita, ja Elias Valtonen pelasi ensimmäiset vuotensa isänsä valmennuksessa.

Kun Elias Valtonen 13-vuotiaana siirtyi pelaamaan Loimaalle, kuljetti isä hänet 60 kilometrin päähän harjoituksiin useita kertoja viikossa. Ja jo seuraavana kautena 2013–2014 Valtosesta tuli 14-vuotiaana kaikkien aikojen nuorin miesten Korisliigan debytantti Uudenkaupungin Korihaiden riveissä.

Äitinsä soiton jälkeen Elias Valtonen kiirehti kotiin.

– Ehdin tulla kotiin. Emme ehtineet keskustella isän kanssa, mutta olin läsnä. Eikä siinä kauan mennyt ennen kuin hän menehtyi.

”Tämä oli yhteinen juttu meille”

Ari Valtonen oli kuollessaan marraskuun alussa 60-vuotias.

– Totta kai se oli kova kolaus. Vaikka aina on tietenkin uskoa ja toivoa, se oli odotettavissa. Jollain tapaa olin siihen valmistautunut, vaikkei isän kuolemaan koskaan voi olla täysin valmistautunut, Valtonen sanoo.

Koripallomaajoukkue puolestaan valmistautui marraskuun alussa MM-karsintapeleihin Saksaa ja Viroa vastaan. Valtonen liittyi joukkueeseen ja pelasi Bambergissa vieraspelissä Saksaa vastaan aloitusviisikossa.

– Sitä iskäkin haluaa, että anna mennä vaan. Halusin heti hypätä maajoukkueen mukaan. Sen verran tämä minulle merkitsee, ja se merkitsi iskällekin. Tämä oli yhteinen juttu meille. Sen takia oli ehkä ihan kiva, että maajoukkuepelit tulivat heti, Valtonen sanoo.

Valtonen kertoi isänsä kuolemasta maajoukkuekavereilleen ja valmentajille.

– Se kertoo tästä joukkueesta, että kaikki sanoivat, että jos vain haluat jotakin, vaikka vain jutella, tehdään se.

Viroa vastaan Espoossa 14. marraskuuta 2022 Valtonen oli jälleen Suomen aloitusviisikossa ja heitti 14 pistettä 91–71-voitossa.

– Kun menen kentälle, kaikki asiat unohtuvat, kun pääsee peliin. Vaikka olisi mitä asioita kentän ulkopuolella, hyvin ne kyllä unohtuvat, mikä on hyvä asia. Kliseisesti voi sanoa, että peli oli pakopaikka.

Valtonen sanoo saaneensa koripallokentällä pelien ja harjoitusten mittaisia irtiottoja surustaan.

– Olen tehnyt surutyötä vähän kerrallaan. Se ei ikinä lopu, mutta koripallo on antanut paljon buustia eteenpäin.

Mutta myös koripallokentillä kausi oli Valtoselle vaikea. Hän aloitti kauden Espanjan liigan Manresassa, jonka aloitusviisikkoon hän oli noussut edelliskaudella.

Hänen peliaikansa jäi kuitenkin alkukaudesta vähiin, ja joulukuussa hän siirtyi vuokrasopimuksella Saksan liigan Rostockiin. Siellä hän pelasi 21 ottelussa keskimäärin vajaat 19 minuuttia ja keräsi 6,1 pistettä sekä 3,3 levypalloa ottelua kohti.

Valtosen mukaan isän kuolema ei vaikuttanut hänen suoritustensa heilahteluun.

– Kyse oli enemmän siitä, että miten sovin pelityyliin. Oli kova into mennä Saksaan, mutta kun tulin kesken kauden, kesti aikansa ennen kuin pääsin ryhmädynamiikkaan sisään. Ehkä se pitää ottaa opiksi, että ottaa oman paikkansa uudessa joukkueessa heti.

Ensi kauden paikka auki

Uuteen joukkueeseen sopeutuminen on Valtosella todennäköisesti edessä taas pian MM-kisojen jälkeen, vaikka hänellä on yksi vuosi jäljellä sopimusta Manresan kanssa.

– Sieltä soitettiin minulle heinäkuussa, ettei se välttämättä jatku. Se on mahdollista, mutta neuvottelut ovat kesken. Katsotaan miten tämä jatkuu, Valtonen sanoo.

Valtosen tavoin useampi muukin Suomen MM-kokoonpanon pelaaja on edelleen vailla varmuutta ensi kauden työpaikastaan.

– Voittavassa joukkueessa kaikki saavat palansa kakusta. Kukaan ei halua hävitä. Täällä moni pelaaja, minä mukaan lukien, pelaa ensi kauden paikasta. Mutta eivät sopimukset synny vain yhden turnauksen perusteella. Ne jotka meistä ovat kiinnostuneita, ovat seuranneet meitä jo pitempään.

Raiko Häyrinen