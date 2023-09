Somerolaisen taloyhtiön puheenjohtajalla yli 10 000 euron vastikkeet maksamatta – rivitaloa isännöi rikoksista epäilty tilitoimisto

Isännöinnin ympärillä vellovat kavallus- ja petosepäilyt jatkavat paisumistaan Somerolla. Viime päivinä on paljastunut useita taloudellisia epäselvyyksiä ja rikosepäilyjä, jotka liittyvät somerolaiseen tilitoimistoon ja sen omistajiin. Nyt jutun lonkerot ja epäilyt ulottuvat myös ulkopuoliseen henkilöön.

Somerolaisen asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja on jättänyt maksamatta vastikkeita omistamistaan asunnoista. Vastikevelkaa on kertynyt useamman vuoden ajalta yhteensä yli 10 000 euroa. Kyseistä rivitaloa on isännöinyt sama tilitoimisto, jota epäillään kavalluksista ja petoksista.

Hallituksen puheenjohtaja omistaa kahdentoista asunnon rivitalosta kaksi asuntoa. Tieto puheenjohtajan isosta velasta tuli asunto-osakeyhtiön hallitukselle täytenä yllätyksenä.

– Olen kuulunut taloyhtiön hallitukseen neljä vuotta. Hallitukselle ei ole koskaan kerrottu, että kyseisellä henkilöllä olisi maksamattomia vastikkeita, taloyhtiön hallituksen jäsen sanoo.

Hallituksessa istuva rivitalon asukas laskee toisen asunnon 8 500 euron rästin tarkoittavan sitä, että vastikkeita ei ole maksettu asunnosta lähes neljään vuoteen. Myös toisesta asunnosta on kertynyt velkaa taloyhtiölle. Tämä saatava on runsaat 1 600 euroa, joten yhteensä velkaa on yli 10 100 euroa.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on yksityishenkilönä pienimuotoisessa liikesuhteessa kohutun tilitoimiston kanssa.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan rästit havaitsi tilitoimiston mahdollisia väärinkäytöksiä selvittänyt ja paljastanut lakimies Juho Eloranta. Eloranta otti asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoa mukaansa suojatakseen mahdollista todistusaineistoa, kun hän sai viime viikon maanantaina potkut tilitoimistosta. Eloranta palkattiin toukokuussa tilitoimistoon isännöitsijäksi.

Eloranta alkoi tutkia kyseisen asunto-osakeyhtiön mappeja viikonloppuna, koska yhtiön hallituksen puheenjohtaja soitti ja vaati kahden vuoden kirjanpitoaineistoa itselleen.

– Olen saanut poliisilta määräyksen säilyttää kirjanpitoaineisto tallessa. Puheenjohtajan puhelu herätti epäilykseni ja aloin tutkia taloyhtiön tilejä tarkemmin. Huomasin tällöin, että taloyhtiöllä on saatavia hallituksen puheenjohtajalta yli 10 000 euroa, Eloranta kertoo.

Taloyhtiön hallitus kokoontui vielä samana päivänä koolle saatuaan tiedon asiasta.

– Hallituksen puheenjohtaja myönsi velan ja vakuutti, että maksaa koko summan takaisin. Samalla hän vetosi inhimilliseen virheeseen. Selvää on kuitenkin se, että maksuja ei ole koskaan maksettu taloyhtiön tilille, hallituksen jäsen huomauttaa.

Taloyhtiön hallitus on antanut Elorannalle luvan viedä asia poliisin tietoon. Eloranta katsoo, että kyseessä on mahdollinen törkeä petos ja ilmoittanut asian eteenpäin tilitoimiston toimia tutkivalle poliisille. Asunto-osakeyhtiö on tiedottanut asiasta rivitalon asukkaille.

Salon Seudun Sanomat ei tavoittanut hallituksen puheenjohtajaa kommentoimaan asiaa. SSS ei julkaise taloyhtiön tai sen vastuuhenkilöiden nimiä, koska kyse on vasta epäilyistä.

Kyseessä on jo toinen vastikevelka, joka liittyy kavalluksista epäiltyyn tilitoimistoon. Eloranta paljasti toissa viikolla, että liike- ja asuintiloja hallinnoivalla Someron Liiketalo Oy:llä on vastikesaatavia tilitoimiston tiloista noin 20 000 euroa. Tilitoimisto on vuokralla kyseisen osakeyhtiön kiinteistössä. Toimiston tilat omistaa tilitoimiston toinen omistaja.

Liiketalon hallituksen puheenjohtaja Kalle Malin kertoo, että tilitoimiston tilat omistava osakas on luvannut maksaa vastikevelan takaisin syyskuun loppuun mennessä.

– Hän on luvannut maksaa koko summan, joka on jossain 15 000 – 20 000 euron välillä. Jos hän maksaa koko summan, tyydymme siihen emmekä vie asiaa eteenpäin. Ellei rahoja tule, harkitsemme tilannetta uudelleen, Malin huomauttaa.

Liiketalon hallituksella ei ollut tietoa tilitoimiston omistajan maksamattomista vastikkeista ennen Elorannan paljastusta. Kyseinen tilitoimisto vastaa myös liiketalon isännöinnistä.

– Isännöitsijä perusteli vastikesaatavia tyhjällä liiketilalla. Tämä selitys meni läpi, sillä liiketalossa oli tyhjä liiketila, joka oli ulosottoviranomaisen hallussa, Malin sanoo.

Malin kuvaa Someron Liiketalon tämänhetkistä taloustilannetta sanalla ok.

– Pankista juuri sanottiin, että meillä on vähän velkaa verrattuna moneen muuhun taloyhtiöön. Myös konkurssin jäljiltä tyhjänä ollut liiketila on saatu taloyhtiön haltuun ja sitä voidaan jälleen vuokrata tai myydä.

Juho Eloranta on tehnyt Someron Liiketalo Oy:n vastikevelasta tutkintapyynnön poliisille.

Taloyhtiöihin päin hiljaista

Salon Seudun Sanomat on kertonut aiemmin viiteen asunto-osakeyhtiöön liittyvistä kavallus- ja petosepäilyistä.

Neljän taloyhtiön tililtä on siirretty suoraan rahaa tilitoimiston tilille. Yhden tililtä on siirretty lisäksi rahaa yhdistyksen tilille, jolle taloyhtiöllä ei ollut mitään maksettavaa. Viidennen asunto-osakeyhtiön tililtä on puolestaan maksettu lasku, joka ei ollut taloyhtiön. Kyseisten tilisiirtojen ja tapahtumien summat vaihtelevat 15 000 eurosta 1 200 euroon.

Asunto-osakeyhtiöiden hallituksista kerrotaan, että väärinkäytöksistä epäilty isännöitsijä ei ole ollut heihin missään yhteydessä:

– Kukaan ei ole ottanut yhteyttä eikä antanut mitään selityksiä tai lupauksia tehtyjen virheiden korjaamisesta.

Juho Eloranta on tehnyt asunto-osakeyhtiöiden tileiltä kadonneista summista tutkintapyynnön poliisille.

¬ Olen täydentänyt ilmoituksia jutun tutkijalle sen mukaan, kun uusia tietoja on tullut, Eloranta sanoo.

Kavalluksista ja petoksista epäilty isännöitsijä ei ole halunnut kommentoida epäilyjä julkisuudessa.