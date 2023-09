Sorsilla on enää vajaa viikko aikaa – Mahtinaisentien alikulkulammen tyhjennys alkanee keskiviikkona

Mahtinaisentien kevyen liikenteen väylän vedenpaisumus jatkuu yhä. Lempeä tuuli nostattaa vienoja laineita, sorsaparvi jutustelee nasaalirääpätyksellään ja uiskentelee uudessa lempipaikassaan.”Allikulkulammen” tunnelma on sekoitus vilkasta kantatietä, urbaania betonirakennetta ja pastoraali-idylliä.

Idylli loppuu pian: sorsille tulee lähtö näillä näkymin ensi keskiviikkona. Tämänhetkisen tiedon mukaan alikulun tyhjennys alkaa tuolloin.

Viime viikon torstaina SSS uutisoi, että alikulun tyhjentämiseen päästäisiin Mahtinaisentiestä vastaavan Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan viime perjantaina, jos uudet osat saadaan veden rikkoneiden tilalle vihdoin ja viimein paikalle.

Siitä on nyt kulunut jo viikko.

Mahtinaisentienalikulkualkoi täyttyä 28.elokuuta. Ensi maanantaina lampare olisi neljä viikkoa vanha.

– Syynä viiveeseen on ollut varaosien saatavuus, alikulun tyhjentämisestä vastaavan ely-keskuksen aliurakoitsija Toni Mäki-Latikka Flowplus Oy:stä kertoo.

– Vettä kun on satanut viime aikoina, niin voin kertoa, että töitä on riittänyt, Mäki-Latikka lisää.

Seikka on aiheuttanut pulan varaosista. Niitä on pitänyt tilata ulkomailta, ja kysyntää on riittänyt.

Flowplus Oy muun muassa vuokraa pumppuja ja tyhjentää tulvineita tiloja kautta Suomen.

– Se on toinen asia, koska alikulku saadaan tyhjäksi. Kun samaa alikulkua viimeksi pumpattiin (helmikuussa 2020), siihen taisi mennä pari päivää, Mäki-Latikka sanoo.

Itse pumppu, ohitusyksikkö, on jo paikallaan. Uusia osia veden alle joutuneeseen sähköpääkeskukseen on jouduttu odottelemaan. Kun ne saadaan, alkaa pumppu imeä vettä alikulusta tyhjennysojaan.

Alikulku täyttyi elokuun lopunrankkasateessa nopeammin kuin pumput pystyivät vettä poistamaan, jolloin vesi nousi pumppuja ruokkineen sähkökeskuksen yläpuolelle. Vesi hajotti sähkökeskuksen ja pumput pysähtyivät.

Vedenpinta jatkoi nousuaan alikulun betonisen katon tasolle ja paikka muuttui lammeksi.

Kun alikulku on vapautettu vedestä, sähkökeskus uusitaan ja siirretään ylemmäs penkereelle, jotta se ei enää voi poikkeuksellisissakaan oloissa joutua veden pinnan alle.

Edellisen kerran vesi nousi Salon alikulkuihin helmikuussa 2020, kun Dennis-myrskyn tuomatrajut sateettäyttivät muun muassaMahtinaisentienalittavat Kiskontien ja Karjaskylänkadun, Perniön aseman ja Perniöntien alikulut. Myös Halikko–Aura-tie Tunilan ja Rikalan kiertoliittymän välillä jouduttiin sulkemaan.