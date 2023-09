Perniön Koskella Peltosaaren lammastilaa pitävä Petri Myllärinen vaatii, että alueella liikkuvia susia on harvennettava ”rankalla kädellä”.

Sudet ovat tehneet Salon seudulla useita iskuja lammastiloille kesän ja syksyn aikana. Nyt torstain vastaisena yönä iskun kohteeksi joutuivat Myllärisen lampaat, jotka olivat laitumella Ylikulmalla.

Sudet raatelivat kaikkiaan 13 lammasta. Osa eläimistä kuoli heti, ja osa piti lopettaa myöhemmin vammojensa takia.

– Susi kuuluu luontoon, mutta eiköhän niitä ole tällä alueella jo liian paljon. Tilanne on riistäytynyt käsistä, ja susilaumoja pitäisi harventaa rankalla kädellä, Myllärinen sanoo.

Myllärisen tilalla on kaikkiaan 800–1000 lammasta, ja ne laiduntavat usealla eri laitumella. Ylikulman laitumella, johon sudet iskivät, oli 60 lammasta.

– Yksi pelastus oli, että lampailla on kahdeksan hehtaarin laidun. Niillä on ollut tilaa juosta karkuun.

Lampaita ei ole syöty, vain raadeltu ja tapettu.

– Luulen, että susille on tullut jokin häiriötekijä, ja lauma on poistunut kesken kaiken. Ilman häiriötä kuolleita lampaita olisi vielä enemmän.

Laitumelle jääneet lampaat siirrettiin torstaina kotiin, ja niiden kuntoa tarkkaillaan. Petri Myllärisen mukaan on mahdollista, että shokissa olevat eläimet eivät pysty syömään ilman hoitoa.

– Meidän on pakko siirtää lampaat kotiin siksikin, että sudet voivat tulla takaisin ensi yönä. Ne ovat nyt löytäneet paikan. Harmi, koska laidunkausi on parhaimmillaan. Siellä olisi ollut syötävää vielä kuukaudeksi.

Ylikulman laitumella kuolleet lampaat olivat helmikuussa ja kesäkuussa syntyneitä. Petri Myllärinen laskee, että susien hyökkäys aiheutti tilalle useiden tuhansien eurojen vahingon.

– Ne on astutettu viime syksynä. Karitsat ovat kasvaneet ja syöneet, ja niille on pitänyt hankkia ruoka. Nyt tässä hässäkässä menee 1–2 työpäivää. Eläinlääkäri lähettää laskunsa, ja Honkajoki lähettää aikanaan minulle laskun eläinten hävittämisestä. Laskuja kertyy, mutta eläimistä odotettu tulo jää saamatta.

Peltosaaren lammastila myy lihaa suoraan ravintoloille ja kuluttajille. Tilalla on kolme toriautoa. Lammasta myydään markkinoilla ja tapahtumissa sekä reko-ruokapiirin kautta.

– Tässä on sekin riesa, että jos olen luvannut nämä lampaanviulut ravintolalle, ne jäävät nyt toimittamatta, Myllärinen sanoo.

Sudet ovat hyökänneet lampaiden kimppuun Salon seudulla useaan otteeseen lyhyen ajan sisällä. Petri Myllärinen ei ihmettele tapahtunutta.

– Petoyhdyshenkilö sanoi jo kolme vuotta sitten, että homma on lähtenyt lapasesta. Susikanta on niin suuri, että se tulee näkymään parin vuoden sisällä. Se ennustus toteutuu nyt.

Sudet eivät ole aiemmin käyneet Peltosaaren lammastilalla tihutöissä. Petri Myllärisen mukaan pedoista on kuitenkin useita havaintoja.

– Ilves otti nälkäänsä yhden lampaan heinäkuussa. Susien kanssa meillä on ollut vain läheltä piti -tilanteita pari kertaa. Susia on nähty Ylikulmalla aitauksen vieressä. Joku on häirinnyt niitä, ja ne ovat lähteneet pois.

Myllärinen on huolissaan siitä, että susia näkyy toistuvasti ihmisasutuksen lähellä. Sudet alkavat tottua ihmisiin.

Lapset ovat nähneet koulumatkoillaan susia ja susien raatelemia lampaita. Tilanne herättää pelkoa sekä lapsissa että vanhemmissa.

– Asumme maaseutualueella, ja monella on pitkä kävelymatka bussipysäkille. Tiedän, että osa vanhemmista vie jo nyt lapsensa kouluun omalla autolla.

Sudet ovat iskeneet useasti lammastiloille