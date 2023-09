Suomalainen rahtialus ajanut karille Ahvenanmaan saaristossa

Suomalainen rahtialus on ajanut karille Ahvenanmaan saaristossa, kertoo Länsi-Suomen merivartiosto viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä. Sen mukaan alus on tukevasti karilla ja ottaa vettä sisään. Alus ei kuitenkaan ole vaarassa upota eikä meressä ole öljyä. Rahtialuksessa on kolmihenkinen miehistö.

Länsi-Suomen merivartiosto kertoi aiemmin, että noin 50-metrinen rahtialus kuljettaa puulastia. Merivartiosto korjaa, että puulastin sijaan alus kuljettaakin viljaa.

Paikalla ovat Kökarin merivartioaseman partio ja Ahvenanmaan vapaaehtoiset meripelastajat. Myös vartiolaiva Tursas on matkalla paikalle.

Aluksen määränpää oli Ahvenanmaan Godby.