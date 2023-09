Susijengin helpotus purkautui riehakkaasti olympiakarsintapaikan ratkettua

Suomen koripallomaajoukkueen pelaajien helpotus purkautui riehakkaasti koripalloilun MM-kisojen viimeisen ottelun jälkeen Okinawassa lauantaina. Susijengi voitti Venezuelan 90–75, lunasti paikan ensi kesän olympiakarsintaan ja näytti vapautuneimmat kasvonsa median edessä.

Mikael Jantunen veti Lauri Markkasen pelihousut polviin, kun Markkanen oli antamassa televisiohaastattelua. Myös Miro Little asettui ilveilemään Markkasen olan taakse, ja haastattelun päätyttyä Markkanen nappasi Littlen pään kainaloonsa.

– Mä kerron susta mun äidille, Little naureskeli taisteltuaan vapaaksi pihdeistä.

Littlen äiti Kati Packalén työskentelee Koripalloliiton toimitusjohtajana.

Markkanen puolestaan heitti herjaa kapteeni Sasu Salinille, joka antoi vieressään haastattelua.

– Sasuakin on ihan tarpeeksi katseltu, Markkanen heitti.

– Otetaan videopalavereita sitten, Salin vastasi.

– Nyt klikkiotsikko: Lauri Markkasella ja Sasu Salinilla kärhämä, Markkanen tarjosi toimittajille.

Salin pääsi kuitenkin sanomaan viimeisen sanan, kun häneltä kysyttiin, onko hän puolestaan kyllästynyt Markkasen naamaan.

– Miljoonat ovat kateellisia siitä mitä mä saan nähdä. Ei se ole pelkästään naama, Salin sanoi.

”Ehkä kouluttavampi”

Suomi pelasi Venezuelaa vastaan kenties kisojen parhaan pelinsä puolustuksessa – tosin voitoton Venezuela oli alkulohkopelejä heikompi vastus.

– Eivät nämä olleet niitä pelejä mitä haluttiin pelata, mutta kertoo luonteesta, että saatiin jengi taistelemaan, Salin sanoi.

Mitä turnaus opetti?

– Vaikka puhutaan pitkistä turnauksista, turnauksen ratkaisupelit tulevat niin hetkessä, että jos ei ole valmis ensimmäisestä päivästä lähtien, sen näkee. Sitten ei olla siellä missä halutaan.

Salin on ainoana nykykokoonpanon pelaajana ollut mukana kaikissa arvokisajoukkueissa vuodesta 2011 lähtien, mutta oli Okinawassa ensi kertaa joukkueen kapteenina arvoturnauksessa. Maajoukkue sai ensi kertaa vuosiin kipakkaa kritiikkiä, ja Salin sanoi kokemusta opettavaiseksi.

– Yleensä on ollut aika haipakkaa, on voitettu pelejä, kaikki on mennyt hyvin. Ehkä tämä oli kouluttavampi, Salin kertoi.

Salin sanoi joukkueen puhuneen kyllästymiseen asti ja kertoi ennen kahta viimeistä ottelua vitsailleensa joukkueelle tunnelmaa keventääkseen.

– Ehkä mä keskityn jatkossa vielä hauskempiin pre game -puheisiin ja keksin jotain hauskaa. Se näytti ainakin toimivan.

Ennen Venezuela-peliä Salin kertoi enää sanoneensa, ettei hänellä ole enää sanottavaa.

Lauri Markkanen mässäili alle 25 minuutissa 32 pistettä, eikä tarvinnut siihen kuin 13 pelitilanneheittoa.

– Tuntui, että alkoi nyt lopussa oppia, miten pelata tiettyjen pelaajien kanssa ja saada enemmän irti. Ehkä olisi ollut kiva saada aikaisemmin. Vieläkin tuntuu, että ihan maksimaaliseen pelikuntoon on vähän matkaa, Markkanen sanoi.

Markkanen muistutti hymyillen, ettei Suomi ole aiemmin voittanut kahta peliä koripalloilun MM-kisoissa, mutta vakavoitui sitten.

– Kyllä tämä pettymys on sikäli, että kyllä me unelmoitiin, että päästäisiin jatkoon tästä lohkosta. Kun se arvottiin, ei me ajateltu, että miten kävi näin huono tuuri. Lähdettiin valmistautumaan hyvin ja haastamaan näitä joukkueita.

Markkanen keräsi MM-kisoissa keskimäärin 24,8 pistettä 50-prosenttisella pelitilanneheittotarkkuudella, mutta ei ollut parhaimmillaan NBA-pelaajia vilisseitä Saksaa ja Australiaa vastaan.

– En itse ole tyytyväinen. Kaiken kyllä tein, että olisin valmiina turnaukseen. Totta kai oli vaikeita hetkiä. Loppua kohti alkoi tuntua paremmalta.

Markkanen matkustaa Okinawasta sunnuntaina Yhdysvaltoihin, missä hän kertoi perheensä jo odottavan.

Raiko Häyrinen