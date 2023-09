Susijengin MM-kisat päättyvät otteluun Venezuelaa vastaan

Suomi kohtaa koripalloilun MM-kisojen viimeisessä ottelussaan Venezuelan. Ottelu alkaa Okinawassa kello 10.30 Suomen aikaa.

Voitto varmistaisi Suomelle paikan ensi kesän olympiakarsintaturnauksiin, joissa jaetaan viimeiset neljä paikkaa Pariisin olympialaisiin. Suomi on hävinnyt neljästä ensimmäisestä ottelustaan kolme, kun taas Venezuela on hävinnyt neljä ensimmäistä otteluaan.

– Siellä on yli puolet pelaajista hyvin korinteko-orientoituneita. Heillä on hyvä systeemi, mutta kulttuuriin kuuluu, että kun paikka on, he ottavat omia ratkaisuja. Meidän pitää olla valmiina eikä päästää yksilöitä kuumiksi. Venezuela on pienempi kuin me, mutta kakkos-, kolmos- ja nelospaikoilla melkein samankokoinen kuin me. Siellä on urheilullisia, kokeneita pelaajia, Suomen apuvalmentaja Hanno Möttölä sanoo.

Möttölän mukaan vastustajan jo Rio de Janeiron olympialaisissa 2016 mukana ollut runko rakentaa pelinsä taitavien yksilösuoritusten varaan.

– Nämä ovat heidän runkopelaajilleen viimeiset kisat yhdessä. Varmasti he eivät anna viimeisen pelin mennä helpolla, Möttölä ennakoi.