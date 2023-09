Syvällisiä keskusteluja laivan parketilla

Suomusjärven mölkyn ja petanquen pelaajat kiittävät puistomestaria ja Salon kaupunkia penkeistä. Pelaajat

Varhan toiminnasta päättäville suosittelen älyliemitiputusta. Juku

Kartuusi, evakkolapsena varmaan muistat, miltä tuntui tulla kohdelluksi muualta muuttaneena, toisin puhuvana ja kenties toisen uskoisena? Tuskin toivot samaa toisille. Vunukka

Ehdotus susi- ja peuraongelmiin. Rauhoitetaan ilves. Se pitää peurakannan kurissa ja karkoittaa siten myös sudet. Vai suojellaanko peuroja metsästystä varten? Kissapeto

Klippulassa olisi paikat ja voisi vaikka teltassa yöpyä. Makkarat kaikille illaksi ja aamulla puuroa. Voisivat samalla tutustua paikkaan. Ja kuunnella mahdollisesti susien ulvontaa. Onhan vaihtoehtoja. Kyllä taas niin paksua Heikki Tammiselta selitykseksi seminaarista. Edullistako

Kyllä nyt on kiva ajella Halikon keskustassa kun saatiin uudet asfaltit. Autoilija

Valtuustoseminaari. Paikasta riippuu, ovatko osallistujat läsnä vai liukeavatko omille teilleen? Niin kai sitten

Jos seminaarista saa enemmän hyötyä mitä kauemmas menee, ehdotankin seuraavaksi lentämistä etelän lämpöön. Tuli vain mieleen

Miksei valtuustoseminaaria voi pitää kaupungintalon valtuustosalissa, jossa tilan lisäksi on myös valmiina kaikki: kahvit Kaneli-omenasta ja maittava ruoka keskuskeittiöltä? Tiedän, että laivan hyteissä ja parketeilla on maailman sivu tutustuttu ja käyty syvällisiä keskusteluja , mutta jos on tarkoitus ihan oikeasti perehtyä tärkeisiin asioihin, tehkää se kaupungintalon tiloissa. Tulee halvemmaksi

Olemme noin seitsenkymppinen pariskunta. Tuntuu ikävältä lukea lehdestä hyvinvointialueen vanhustenhoidosta. Jatkamme kuntokoulussa

Monet eläkeläiset ovat vähäunisia. Itse seuraan ikkunasta jäniksiä. Voisin hyvin vahtia jonkun koulun pihapiiriä, piilosta, aseena hyvä 040-kamera. Kokemustakin on, sekä penskoista että vahtimisesta. Lyyli

Ei Petteri Orpo ole mikään politiikko. Hän on kylmä bisnesmies kuten Juha Sipilä oli vuonna 2018 heinäkuussa. Hoitsu, Tyks

Miksi kaupunki lopetti saunarannekkeiden antamisen kesken uimakauden? Uimari

Vuosikausia ajetaan pelloilla kymppitonnien laitteilla. Ei kynnetä. Myrkytetään ja muokataan vain kylvösyvyys. Miksiköhän vesi jää seisomaan ja menee pintaa pitkin vesistöihin? Nuoruudessani samat pellot hoidettiin pienellä ferkulla ja joetkin olivat uimakelpoisia ja kalaa tuli. Silloin sato oli tärkeä. EU-tuki lopetti oikean viljelyn. Juhani

Nimimerkille Ristiriitaista, minä en haaskaa puhdasta vettä rasvaisten jätteiden pesuun, laitan ne polttokelpoisten joukkoon. Elmeri

Somerolla isännöintifirmaan liittyvät epäselvyydet ovat vain jäävuoren huippu. Kannattaisi alkaa tutkia muitakin isännöinti- ja huoltofirmojen kikkailuja taloyhtiöiden kustannuksella. Suurennuslasin alle

Lapset sateessa. Nimimerkki ohikulkija on oikeassa. Lasten paikka on ehdottomasti sisällä kännykän ääressä, jos ulkona sataa, tuulee, on liian kuuma tai liian kylmä, koska näin opetetaan lapset suojautumaan petolliselta luonnossa liikkumiselta, joka voi aiheuttaa vaikka nuhaa. Kamala luonto

Saattaa susihukkanenkin tulla. Missä suden sitten pitäisi olla jos ei kansallispuistossa? Nimittäin kansallispuistot ovat ensisijaisesti tarkoitettu luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen, ihmisten virkistys tulee vasta toisena. Suden kuuluu olla kansallispuistossa. Pelote

Suden niin kuin muidenkin eläinten käytös suhteessa ihmiseen on tänä päivänä aivan erilaista kuin noin 30 vuotta sitten. Pentueet ovat alusta asti tottuneet ihmisen haju- ja äänimaailmaan. Isot peuralaumat takaavat, että ravintoa riittää ja pentueet ovat suurempia. Oma koulumatkani oli yli viisi kilometriä metsäistä tietä, mutta silloin sudet olivat vain Itä-Suomen asia. Tänään lapsenlapseni kulkevat susireviirialueella tien varteen odottamaan bussia. Ei ole kysymys nykylasten ja -vanhempien arkuudesta kun halutaan turvallinen koulutie. Tassunjäljet koulutiellä

Mopopoikien terrorille laitettava loppu. Jos ajetaan laittomalla mopolla, jossa ei esimerkiksi ole äänenvaimentajaa, se täytyy voida ottaa haltuun kunnes vaimennin on asennettu. Jos mopoa käytetään tuhotöihin, kuten urheilukentän kyntämiseen, niin mopo haltuun vaan. Paapomisen loputtava