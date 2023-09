Taloyhtiöt kauhuissaan ja koko Somero ihmeissään – tilitoimisto maksoi keväällä hiljaiseksi perusteettomia tilisiirtoja huomanneen asuntoyhtiön

TEKSTI: SSS/MINNA FILPPU JA SSS/PÄIVI MALIN

Julkisuuteen nousseet epäilyt tilitoimiston mahdollisista kavalluksista ja petoksista ovat järkyttäneet taloyhtiöiden asukkaita Somerolla. Asunto Oy Lastutieltä on epäilyjen mukaan kavallettu 4 900 euroa suorana tilisiirtona. Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja toteaa, että tieto yllätti täysin:

– Meillä on paljon vanhoja asukkaita ja tästä on puhuttu paljon pihalla. Kaikki ovat ihmeissään, että tällaista voi tapahtua. Kyseinen yritys on hoitanut pitkään taloyhtiön asioita ja heihin on luotettu.

Puheenjohtaja haluaa kommentoida asiaa nimettömänä, koska toistaiseksi kyse on epäilyistä.

Asunto-osakeyhtiö otti heti torstaina Juho Elorannan yhteydenottojen jälkeen yhteyttä pankkiin ja esti isännöintitoimistolta tiliensä käytön. Keväällä tilitoimistoon palkattu ja maanantaina irtisanottu Eloranta hoitaa väliaikaisesti tämän 16 asuntoa sisältävän asunto-osakeyhtiön isännöintiä.

– Toivotaan kaikkien asukkaiden puolesta, ettei mitään muuta paljastu. Viime vuonna juuri tehtiin kattoremontti, puheenjohtaja toteaa.

Asunto Oy Rantakaislan hallituksen puheenjohtaja Jari Pusa selvitti koko viikonlopun oman taloyhtiönsä asioita. Svenssonintiellä sijaitsevien rivitalojen hoidosta ei ole noussut kavallusepäilyjä, mutta Pusa sanoo isännöinnin olleen retuperällä jo pidemmän aikaa.

– Kaikki on ollut pitkään myöhässä yhtiökokouksia, tilinpäätöksiä ja talousarvioita myöten, ja kaiken perään on saanut kysellä moneen kertaan. Juuri viime viikolla pidetyssä yhtiökokouksessa nostin kaikki ongelmat esille ja pyysin niihin selitystä isännöitsijältä, Pusa kertoo.

Pusa on itse tarkistanut asunto-osakeyhtiön papereita sen jälkeen, kun kavallusepäilyt tulivat esille.

– Saimme paperit vain vuodelta 2021. Iso osa kuiteista puuttui, mutta jo nyt selvisi, että todella useita laskuja on maksettu myöhässä ja asunto-osakeyhtiö on joutunut maksamaan satoja euroja myöhästymismaksuja ja perintäkuluja.

Rantakaisla esti heti viime viikolla isännöitsijältä tiliensä käytön.

Pusa on joutunut seuraamaan esiin nousseita kavallusepäilyjä myös muuta kautta. Hänen äitinsä asuu Lastutiellä Asunto Oy Järvipellon rivitaloissa. Isännöintitoimiston epäillään kavaltaneen Järvipellolta 15 000 euroa. Juho Elorannan selvityksen mukaan isännöitsijä siirsi summan tämän vuoden huhtikuussa asunto-osakeyhtiön tililtä yrityksensä tilille.

– Yli 80-vuotias äitini on ollut todella ihmeissään. Taloissa asuu paljon iäkkäitä ihmisiä. Siellä on pidetty viime päivinä monia pihakokouksia näiden epäilyjen takia. Asukkaat eivät ole voineet millään uskoa, että tällaista voi tapahtua. Pusa huomauttaa.

Järvipellon kolmessa rivitalossa tehtiin kattoremontti samoihin aikoihin Asunto Oy Lastutien kanssa.

Asunto-osakeyhtiö Jokipuiston tililtä on Elorannan selvitysten mukaan siirretty perusteetta 1 700 euroa sen isännöintiä hoitavan tilitoimiston tilille. Lisäksi isännöitsijä on siirtänyt taloyhtiöltä 1 500 euroa suoraan somerolaisen yhdistyksen tilille.

Jokipuiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Mäkinen kertoo, että asunto-osakeyhtiöllä ei ole mitään tekemistä taloyhtiön varoja saaneen yhdistyksen kanssa eikä sopimusta sen tarjoamista palveluista.

Eloranta pitää rahansiirtoa jo summan takia poikkeuksellisena.

– Laskut tuntityöstä eivät ole ikinä pyöreitä tasasummia, hän huomauttaa.

Mäkinen on kutsunut Höyläämötien rivitalot omistavan Jokipuiston hallituksen koolle tiistaiksi.

– Päätämme kokouksessa, miten etenemme asiassa.

Mikko Mäkisellä ei ollut epäilyksiä isännöitsijän väärinkäytöksistä ennen kuin Salon Seudun Sanomat kertoi niistä ensin viime perjantaina nettisivuillaan ja lauantaina printtilehdessä.

– Sain tiedon lehdestä, ja olen yhtä ihmeissäni kuin kaikki muutkin tässä kylässä, hän sanoo.

Mäkinen omistaa osan liiketilasta, jossa väärinkäytöksistä epäilty tilitoimisto toimii. Hän ei liity millään tavalla yrityksen toimintaan, vaan peri osan liiketilasta kymmenkunta vuotta sitten menehtyneeltä kummisedältään.

– Kummisetäni oli kyseisen yhtiön omistaja ja perustajajäsen, ja kääntyy nyt varmasti haudassaan, Mäkinen miettii.

Tapausten selvittelyn yhteydessä on tullut myös esille, että tilitoimisto on jäänyt kiinni perusteettomista tilisiirroista jo aiemmin. Somerolaisesta asunto-osakeyhtiöstä kerrotaan, että väärinkäytös paljastui sen jälkeen, kun isännöintitoimistoa oli vaihdettu ja edellisten vuosien kirjanpitoa käyty läpi. Virheiden paljastuttua tilitoimisto maksoi taloyhtiölle sekä tämän menetykset että hyvitystä tapahtuneesta. Taloyhtiön edustaja ei halua kertoa nimeään julkisuuteen.

Juho Elorannan mukaan isännöintiyhtiö siirsi kyseisen asunto-osakeyhtiön tilille tämän vuoden huhtikuussa runsaat 14 000 euroa. Tilisiirron selitykseksi oli merkitty ”korvaus”. Päivää aiemmin isännöitsijä oli siirtänyt Asunto Oy Järvipellolta omalle tililleen 15 000 euroa.

Eloranta kertoo hoitavansa tällä hetkellä yli 30 taloyhtiön isännöintiä.

– Minua ei ole kielletty edustamasta työnantajaani irtisanomisajan aikana, ja voin ohjata tilitoimiston nimissä asiakkaita oikeisiin toimenpiteisiin. En aio perustaa kilpailevaa isännöintifirmaa, mutta vien yhtiöt välivaiheen läpi, hän sanoo.

– Minulla on oma toiminimi ja voin hoitaa taloyhtiöiden isännöintiä niin kauan, että asiat saadaan ratkaistua ja neuvoteltua uudet isännöintisopimukset.

Salon Seudun Sanomat tavoitti isännöitsijän sekä perjantaina että maanantaina, mutta hän ei ole toistaiseksi halunnut kommentoida asiaa lehdelle julkisesti.