Tanskan Caroline Wozniacki ylsi 16 parhaan joukkoon Yhdysvaltain avoimissa

Tanskalainen Caroline Wozniacki on edennyt Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa naisten kaksinpelin 16 parhaan joukkoon.

Wozniacki palasi arvoturnaukseen yli kolmen vuoden tauon jälkeen. Wozniacki vetäytyi tenniskentiltä vuoden 2020 Australian avoimen turnauksen jälkeen. Hän on sittemmin saanut kaksi lasta.

Perjantaina entinen maailmanlistan ykkönen kukisti Yhdysvaltain Jennifer Bradyn erin 4–6, 6–3, 6–1. Tanskalainen ei ole omien sanojensa mukaan oikeastaan edes yllättynyt omasta tasostaan New Yorkissa pelattavassa grand slam -turnauksessa.

– Luulen, että minulla on aina ollut usko itseeni, hän sanoi.

– Olisinko ollut yllättynyt, jos olisin hävinnyt ensimmäisellä kierroksella? En. Olisinko yllättynyt, jos jatkaisin voittamista? En myöskään.

New Yorkissa pelattavaan turnaukseen Wozniacki, 33, pääsi pääsarjaan villillä kortilla.

”Nautin todella tästä hetkestä”

Wozniacki sanoi viime viikolla, että hän ei voinut kieltäytyä mahdollisuudesta palata lajin pariin, mutta hän on epävarma pitkän aikavälin suunnitelmistaan. Tanskalaispelaajan mukaan häneltä kysytään alituiseen, miten pitkän hän aikoo vielä pelata.

– Aionko pelata yhden vuoden? Aionko pelata viisi vuotta? Minulla ei ole aavistustakaan, hän sanoi.

– Tiedän tällä hetkellä vain sen, että nautin todella tästä hetkestä.

Varmaa on joka tapauksessa, että tanskalaisen pelit jatkuvat New Yorkissa neljännelle kierrokselle, jossa on niin ikään edessä yhdysvaltalaisvastustaja. Kuudenneksi sijoitettu Coco Gauff eteni jatkoon voitettuaan kolmannella kierroksella Belgian Elise Mertensin erin 3–6, 6–3, 6–0.

Wozniacki on nähty Yhdysvaltain avointen finaalissa vuosina 2009 ja 2014.

– Tässä vaiheessa olen vain iloinen siitä, että olen neljännellä kierroksella. Jatkossa voi tapahtua mitä tahansa, hän sanoi.